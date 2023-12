Cuando los años pasan y el reloj de la vida nos pide parar, por más que estemos haciendo lo que más amamos, llega un momento en donde debemos decidir si seguir o no. Al parecer ese es el dilema por el que está pasando Luis Suárez, quien ayer se despidió de la afición de Gremio –para variar, anotando el gol del triunfo sobre el Vasco da Gama para rubricar la clasificación a la Copa Libertadores 2024– y cuando finalice el Brasileirao –la próxima semana, cuando visiten a Fluminense– será agente libre. Con 36 años a cuestas, el delantero uruguayo sigue rompiendo redes como en sus mejores días en Europa, pero eso no significa que esté del todo bien.

Tras la emotiva despedida ante las más de 50 mil almas que colmaron el Arena do Gremio, el ‘Pistolero’ conversó en exclusiva con 100% Deporte de su país y reveló detalles inéditos sobre el mal que aqueja, el cual es provocado por su rodilla maltrecha. Si bien cuando lo vemos en el área sigue teniendo esa inventiva que lo llevó a convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo y quizás el mejor futbolista de la historia de Uruguay, necesita infiltrarse para sentirse mejor.

“Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén (antiinflamatorio y analgésico). Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera”, confesó en el programa de Radio 890 Sport.

Luis Suárez no solo relató lo que vive dentro del terreno de juego, sino también lo que pasa en su día a día en su casa, junto a su familia. El dolor que padece es tan grande que a pesar de los analgésicos que toma, a veces no puede ni jugar con su hijo. Del mismo modo, comentó que posiblemente en un futuro, cuando ya esté retirado, no pueda ni siquiera jugar con sus amigos.

“Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, agregó.

Más allá de como se viene sintiendo físicamente, la intención de Luis Suárez es seguir jugando, pero no solo por su profesión, sino porque tiene hambre de pelear por títulos. Dicha virtud, la misma que lo ha llevado a tener un palmarés envidiable tanto a nivel de clubes como en la ‘Celeste’, está intacta. Esto quiere decir que, si finalmente termina yéndose al Inter Miami, no será para pasar unas vacaciones en la MLS.

“Mi deseo hoy es vivir el día a día y disfrutar lo que estoy viviendo. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Soy cabeza dura y quiero seguir disfrutando de jugar al fútbol que es lo que más me gusta”, reflexionó el máximo goleador de la Selección de Uruguay, con 68 tantos.

¿Desde cuando Luis Suárez tiene estos dolores?

En otro momento de la entrevista, Luis Suárez reveló que este problema en su rodilla lo padece desde 2020, cuando todavía jugaba en el FC Barcelona. Por aquellos días se había operado y pasó por un tedioso proceso de recuperación, el cual no fue muy regular debido a la aparición de la pandemia del COVID-19. Así pues, en la parte interna su cartílago terminó desgastado y eso provoca que choque con el hueso.

“En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía que tuve ese año cuando estaba en el Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso”, contó.

Su ‘Last Dance’ con Uruguay

Por más que en un principio Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, no tuvo en sus planes a Luis Suárez, su gran nivel en Gremio hizo que finalmente pueda ser citado para la pasada fecha doble de las Eliminatorias 2026, debutando en triunfo por 3-0 sobre Uruguay. El ‘Pistolero’ se mostró feliz de haber regresado a la ‘Celeste’ y, desde otro lugar gracias a su experiencia y jerarquía, aportar al proyecto que viene construyendo el ‘Loco’.

“Esta vuelta a la Selección la disfruté como un niño. Sé que Bielsa mira muchos jugadores. Sabe que puedo aportar otras cosas desde el grupo. Yo sentía que estaba haciendo méritos para ser citado a la Selección. Era el que más goles estaba haciendo. Eso me dejaba tranquilo. El DT ya me conocía y quizás precisaba otra cosa. Yo no puedo presionar como Darwin Núñez por ejemplo, pero aporto desde la experiencia”, puntualizó.

Luis Suárez ganó el Campeonato Gaúcho y la Recopa Gaúcha con Gremio. (Foto: Gremio)

Los números de Luis Suárez con Gremio

Luis Suárez llegó a Gremio a comienzos de 2023 y desde entonces completó un total de 52 partidos, divididos entre Brasileirao, Copa de Brasil y Campeonato Gaúcho. En cuanto a números, marcó 24 goles y sirvió 17 asistencias, registros bestiales tomando en cuenta su edad y el poco tiempo que necesitó para adaptarse al fútbol brasileño. El atacante ‘charrúa’ disputó 4557′ y se marcha de Brasil como un ídolo, querido por la hinchada del ‘Tricolor’ y respetado por todos.





