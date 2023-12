Aunque no hay una fecha concreta para tomar una determinación, Marc-André ter Stegen, quien dejó la concentración de la selección alemana hace unas semanas debido a un problema lumbar, ha enfrentado una recuperación más prolongada de lo esperado. Aunque inicialmente parecía ser una lesión menor, el dolor persistente en el portero ha resultado en su ausencia en tres partidos del Barcelona. Aunque no se ha descartado la posibilidad de pasar por el quirófano, todavía no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. Sin embargo, se espera que la decisión no se retrase demasiado.

Ter Stegen no tiene intención de apresurarse ante la posibilidad de una cirugía. Junto con los médicos del Barça, el arquero alemán está evaluando minuciosamente todas las opciones disponibles, consigna SPORT. Hasta el momento, el tratamiento que ha recibido no ha dado resultados para su regreso a la cancha, lo que ha llevado a considerar otras posibles soluciones.

La medida más extrema consistiría en entrar al quirófano, una acción que lo alejaría de los terrenos de juego por un tiempo considerable, pero que posiblemente se revele como la elección más eficaz en el futuro. El guardameta teutón está en constante tratamiento con los especialistas de recuperación del club azulgrana.

Se realizaron intentos previos a los compromisos contra el Oporto y el Atlético de Madrid, sin embargo, en ambos casos los resultados fueron desfavorables y Ter Stegen no pudo formar parte del equipo. De todos modos, el futbolista desea tomar una decisión meditada y no tiene previsto hacerlo durante el transcurso de este lunes, siempre con información de SPORT.

Marc-André ter Stegen se ha perdido los 3 últimos partidos del Barcelona. (Foto: Agencias)

El golero busca tener tiempo antes de inclinarse hacia uno de los tratamientos más convencionales o, en última instancia, dar su consentimiento para la cirugía. El FC Barcelona aguardará su elección y, al menos, encuentra cierto alivio en el sólido desempeño de Iñaki Peña, el prometedor portero de la cantera catalana.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de derrotar 1-0 al Atlético Madrid, por la fecha 15 de LaLiga, el cuadro azulgrana volverá a tener acción el próximo 10 de diciembre, cuando reciba al Girona, por la liga local. Días después, el 13, jugará ante Antwerp por la fecha 6 de la Champions League. Posteriormente, se enfrentará al Valencia (16 de diciembre), y Almería (20 de diciembre), siendo estos dos partidos con los que cierre el 2023.

En LaLiga, Barcelona ha tenido la oportunidad de disputar 15 partidos. Ha ganado en diez ocasiones, empató en cuatro de ellas (ante Mallorca, Granada, Getafe y Rayo Vallecano), mientras que solo perdió una vez, pero ante su clásico rival: Real Madrid. Suma 28 goles y ha recibido 14. Se ubica en el tercer puesto, con 34 unidades, cuatro puntos abajo de la ‘Casa Blanca’ y del Girona.





