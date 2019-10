Adama Traoré, el 'Usain Bolt' del Barcelona que se convirtió en el verdugo de Guardiola y Manchester City

Futbolista español de ascendencia maliense de 23 años, ha saltado a las primeras páginas en Inglaterra, por marcar los dos goles con los que el Wolverhampton se impuso al Manchester City este domingo por la fecha 8 de la Premier League. Adama Traoré apareció a los 80 y 94 minutos, en ambas ocasiones a pase de Raúl Jiménez, para silenciar el Etihad Stadium y dejar a Guardiola bastante contrariado.

¿Quién es Adama Traoré?

Y aunque posiblemente el 'Pep' no lo recordaba bien hasta hoy, Adama tuvo casi toda su formación en las canteras del Barcelona, en La Masía, a donde llegó con tan solo ocho años y no tardó en escalar rápidamente gracias a sus grandes condiciones físicas.



"Siempre he sido rápido, desde que era pequeño. La gente piensa que corro muy deprisa en el campo pero creo que lo hago despacio", contó hace un año el jugador en entrevista con el 'Telegraph'.



De hecho, el jugador contó que en tienda azulgrana lo llamaban 'Usain Bolt' por su gran velocidad.

Adama Traoré llegó al Barcelona con 8 años en el 2004 y se marchó en el 2015 a la Premier League. (Getty Images) Adama Traoré llegó al Barcelona con 8 años en el 2004 y se marchó en el 2015 a la Premier League. (Getty Images)

Ingresó por Neymar

Su debut en el primer equipo del Barcelona se dio en el 2013, con Tito Vilanova como técnico. Adama ingresó en el minuto 82 en reemplazo de Neymar, en la goleada azulgrana por 4-0 sobre el Granada realizando una gran actuación. Así, se convirtió en el noveno más joven en debutar con el primer equipo con tan solo 17 años y 9 meses.



" Lo más importante para mí fue charlar con jugadores como Xavi, Iniesta y Mascherano. Me explicaron que hay vida más allá del fútbol", reconoció Adama en aquella entrevista.



Su arribo a la Premier

En el 2015 dejó Barcelona y fichó por el Aston Villa por 10 millones de euros más 2 millones en variables, aunque solo se quedó esta temporada, en la que apenas pudo marcar un tanto.



"Fue una época difícil para mí. Llegué con una gran reputación. Tuvimos cuatro entrenadores en un año y un montón de problemas. Siempre tenía lesiones, lo que no me ayudó. Era joven y tenía una rutina diferente", contó.



Entre el 2016 y 2018 estuvo en el Middlesbrough, y finalmente esta temporada llegó al Wolverhampton, donde en esta jornada se erigió como la figura de los 'Lobos' en un encuentro que no olvidará jamás.

