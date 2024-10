La tensión se apoderó de la Selección de Uruguay en la última y todo surgió por las declaraciones de Luis Suárez quien, un mes después su retiro de la escuadra ‘charrúa’, confesó un mal ambiente en la interna con la llegada de Marcelo Bielsa. Esta situación no pasó desapercibida, por lo que se brindaron distintos pronunciamientos, a pocos días del partido ante Perú, por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Con el afán de mejorar este ambiente, antes de partir hacia Lima para el cotejo, algunos referentes en la convocatoria se reunieron con los representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el DT, brindando la oportunidad de manifestar sus molestias e incomodidades en este nuevo proceso.

De acuerdo a información del diario El País, este miércoles se reunieron referentes del plantel de Uruguay, como Sergio Rochet, Nicolás de la Cruz, Nahitan Nández, Federico Valverde y José María Giménez con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. En esta conversación también estuvo presente también Jorge Giordano, mano derecha de Marcelo Bielsa.

“Fue fuerte. En la charla se dijeron muchas verdades y barbaridades. El único que puede llegar a hablar públicamente es Alonso”, según informaron medios uruguayos. La razón principal de esta reunión es mejorar el vínculo entre todos y poder seguir el camino hacia el próximo Mundial.

Cabe resaltar que el origen de este debate se dio por las palabras de Luis Suárez, señalando directamente a ‘El Loco’ de romper la armonía del equipo. El ‘Pistolero’ charló con DSPORTS y apuntó: “Los jugadores van a llegar a un límite, van a explotar… En la Copa América hubo compañeros que se plantearon hasta ‘Luis, juego la Copa América y no juego más’. Compañeros. Y vos te ponés a pensar y decís: ‘Estamos llegando a un punto difícil’. Después se te va, te sana todo eso, y vas porque querés a tu país, querés a la selección, y todos morimos por representar a nuestro país”.

Si bien ‘Lucho’ se despidió del cuadro ‘charrúa’ en el último duelo ante Venezuela, reconoció que no es el único jugador que quiso hacerlo en el último tiempo: “No me quería ir de la forma que se fueron algunos de mis compañeros, que es una lástima, tuve la suerte, el privilegio, de irme así: con la gente, con mis hijos, con mi familia, rodeado de la gente que me apoyó todo ese tiempo”.

La lista de viajeros de Uruguay

Por lo pronto, Uruguay llegará a Lima con 24 jugadores de la convocatoria, dejando a cinco en Montevideo para el próximo partido ante Ecuador el martes 15 de octubre. Bielsa no dejó nada a la especulación y vendrá a Lima con sus mejores hombres, salvo con las ausencias obligadas de José María Giménez y Mathías Olivera, quienes aún siguen suspendidos por los incidentes ocurridos en la semifinal de la Copa América y recién volverán frente a la ‘Tri’.

Entre la lista de 24 viajeros para el partido contra Perú, destacan los habituales titulares: Sergio Rochet, Nahitan Nandez, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri, Maximiliano Aráujo, Darwin Núñez, entre otros. Las sorpresas del vuelo son Santiago Mouriño, quien entra en lugar de Giménez; Facundo Bernal, Matías Abaldo y Joaquín Lavega.

La lista de 24 viajeros de Uruguay para el partido contra Perú.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay se enfrentan este viernes 11 de octubre por la jornada 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 9:30 p.m. Una hora más tarde, a las 10:30 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de VTV, Antel, AUF TV y DGO (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

¿Dónde jugará Perú vs. Uruguay?

El partido entre Perú y Uruguay, programado para el viernes 11 de octubre, se disputará en el Estadio Nacional de Lima, más conocido como “El Coloso de José Díaz”. Este emblemático escenario de fútbol, ubicado en la capital peruana, tiene una capacidad para 43,781 espectadores. En este recinto deportivo, la Selección Peruana jugó sus cuatro encuentros como local en lo que va de las Eliminatorias 2026.

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

