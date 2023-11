Al Ittihad tiene nuevo director técnico y su nombre es Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’ fue oficializado por el equipo de Arabia Saudita, actual campeón del país asiático, que no pasa el mejor momento a nivel futbolístico. Ubicados en la quinta posición del torneo local, los del Medio Oriente apostaron por el experimentado estratega argentino, quién dirigirá al tercer equipo de su carrera, tras ganarlo todo con River Plate de Argentina. En este certamen, el DT se medirá ante Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo y otras escuadras que también tienen a importantes jugadores.

Con Karim Benzema como principal figura, Gallardo llega en reemplazo de Hassan Khalifa, quien no salió del equipo en los mejores términos. Además, el cuadro que viste de amarillo y negro, tiene entre sus filas a N’Golo Kanté y Fabinho, ambos mediocampistas con paso destacado por la Premier League en Chelsea y Liverpool, respectivamente.

Esta no es la primera vez de Marcelo en territorio árabe. A inicios de año, el técnico fue invitado a dirigir un equipo compuesto por estrellas de Al Hilal y Al Nassr, donde enfrentaron al PSG. Aquel duelo terminó con un 5-4 favorable para los parisinos, que contaban con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en ese entonces.

Marcelo Gallardo dirigió a las estrellas de la Liga de Arabia Saudita ante PSG. (Foto: AFP)

¿Cuándo será el debut de Marcelo Gallardo?

El estreno de ‘El Muñeco’ en Al Ittihad será el próximo viernes 24 de noviembre, cuando su equipo visite a Al-Ettifaq por la jornada 14 de la Liga de Arabia Saudita. En la actualidad, ‘Los Tigres’ marchan en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos, a 11 del líder Al-Hilal (35). El puntero cuenta con figuras como Neymar (lesionado) y en el arco está el marroquí Yassine Bono. El escolta es el Al-Nassr de Cristiano, que figura a 4 unidades de la cima.

Luego del debut, el lunes 27 de noviembre tendrá actividad por la Liga de Campeones de Asia (AFC). Aquí se medirá ante OKMK FK, buscando seguir en primer lugar, ya que es primero con 9 puntos. El día 30 de noviembre vuelve a la acción en el plano local el jueves 30 de noviembre, ante Al Khaleej.

Marcelo Gallardo viene de dirigir a River Plate y ahora será el DT del Al Ittihad de Benzema y otras estrellas. (Foto: Getty Images)

Ya en el mes de diciembre, cerrará su participación en la AFC ante Sepahan el día 4 de diciembre. Por el plano local jugará ante Damac el 7 de diciembre, antes de partir a su participación por el Mundial de Clubes (actual campeón de Arabia Saudita).

Al-Ittihad enfrentará al Auckland City de Nueva Zelanda (martes 12/12) y Al-Ahly de Egipto (viernes 15/12). De ganar estos dos partidos, disputará entonces las semifinales contra Fluminense el lunes 18 de diciembre. Si todo sale bien, podría llegar a la final y medirse ante Manchester City, uno de los favoritos a quedarse con el certamen.

El día 26 de diciembre jugará ante Al Nassr, equipo que tiene a Cristiano Ronaldo como principal estrella. Este será uno de los duelos más esperados ya que, según vayan dándose los resultados, podrían pelear por llegar al primer o segundo lugar del torneo. El día 30, en el último partido del 2023, se jugará ante Al Ta’ee.





¿Qué dijo Marcelo Gallardo antes de viajar a Arabia Saudita?

Este sábado, Marcelo Gallardo partió hacia Arabia Saudita para firmar contrato con el club. Antes del vuelo, se tomó unos minutos para poder hablar con la prensa y expresar la razón de su decisión, ya que no dirigía desde finales de 2022, cuando dejó River Plate.

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Fue un sentir. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, declaró a ESPN.





