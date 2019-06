Y así fue: Wanda Nara, dispuesta a renunciar como representante de Mauro Icardi

En algunas ocasiones, sobre todo en los últimos mercados de fichajes, el Inter de Milán ha puesto bastantes trabas para negociar o la renovación o un posible traspaso de Mauro Icardi , y en parte esto ha sido por algunas decisiones de Wanda Nara , esposa y agente el delantero argentino, quien decidió hablar sin tapujos en una entrevista a 'L’Équipe'.

Wanda ha sido directa al afirmar que no tiene "ningún interés en ganar dinero a su costa, a diferencia de otros. Tanto que pasé por posponer mi comisión. Fácilmente podría quedarme en casa sin hacer nada, pero no sería un buen ejemplo para el mis hijos ¿Por qué me critican? Es lo más fácil que se puede hacer, todas mis actividades son compatibles con la de agente", sostuvo.



Pero la representante de Icardi fue incluso más allá y reveló que estaría dispuesta, incluso, a dejar dicho cargo.



" Si un día (Icardi) me pidiera que renunciara a ser agente, lo haría", puntualizó.

Se va del Inter

Si bien aún no se sabe dónde continuará su carrera, lo cierto es que Mauro Icardi no seguirá en el Inter. De hecho, una de las condiciones que puso Antonio Conte para firmar como técnico 'neroazzurri' fue la salida del delantero argentino.



Y según información de 'Corriere della Sera', en los últimos días creció el interés del Atlético de Madrid por Icardi.



El conjunto italiano estaría de acuerdo con la idea de desprenderse de Icardi, pero incluirían a Álvaro Morata como parte de las negociaciones, una vez que el jugador español pertenezca a los 'Colchoneros' (están a punto de cerrar su fichaje con el Chelsea, dueño de su pase. Estaba a préstamo).



Sin embargo, quien tiene la última palabra en esta negociación no es Enrique Cerezo, sino Diego Simeone. El técnico argentino tuvo a Morata y él sabrá si le es conveniente apostar por Icardi o mantener al español de 26 años para el proyecto que prepara.

