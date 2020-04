Es un confeso admirador de ‘Chabuca’ Granda, para quien siempre ha tenido palabras de elogios. Y esta vez, el legendario técnico argentino César Luis Menotti, aseguró que aceptar que vuelva el fútbol a puertas cerradas (a causa del coronavirus) sería como ver a la cantautora peruana a solas en el escenario.

“El fútbol le pertenece a la gente, no al mundo de los negocios, y la que está mal es la gente. No soportaría yo un partido sin público, el que sostiene el fútbol son los espectadores”, dijo el argentino en Radio Ovación.

“Un partido de fútbol sin público es como ver a Chabuca Granda sola en el Teatro Colón, yo hablo como jugador y entrenador”, enfatizó Menotti.

El técnico campeón del mundo con Argentina en 1978 insistió que se debe hacer caso a las autoridades de la salud, e instó a que las personas se queden en casa.

“Esperamos poder organizar bien la tristeza para después organizar la alegría, y esperemos que sea lo antes posible. Es una realidad que toca vivir. Los jugadores de este partido de la vida, pertenece a los científicos. Si a mí me dicen que me quede encerrado, lo tengo que hacer, no tengo ninguna autoridad para debatirlo. Estos casos se debaten entre científicos”, culminó el estratega de 81 años.

