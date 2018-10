El mercado de fichajes de 2019 podría estar más agitado que nunca. No solo por los jugadores que estarán dispuestos a cambiar de equipo, también por unos cracks que terminan contrato en junio próximo y serán de disponibilidad para cualquiera.



Ese es el caso de, por ejemplo, Adrien Rabiot. Al negarse a renovar con PSG, el francés sera jugador libre y podría llegar a costo cero nada menos que al FC Barcelona. Otro crack que sigue sus pasos es De Gea del Manchester United. Aún no define si seguirá en Old Trafford.



A propósito de estos cracks, repasamos la siguiente galería con los jugadores que acaban contrato en junio de 2019. En nuestro equipo no podía falta el peruano Claudio Pizarro. ¿Habrá sorpresas en el mercado de fichajes con estos nombres?