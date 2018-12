El diario británico "The Guardian" ha elegido al jugador del Real Madrid, Luka Modric (Croacia), como el mejor futbolista masculino del año, por delante del portugués Cristiano Ronaldo y del argentino Lionel Messi.



El rotativo dio hoy a conocer su lista anual, confeccionada por un panel de 225 expertos de 69 países, y por, primera vez en seis años, la copa no va ni Ronaldo, ahora en la Juventus de Turín, ni el barcelonista Messi.



Entre los cinco mejores jugadores de este año también se colaron el francés Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint Germain, y el atacante egipcio Mohamed Salah, quien explotó finalmente con el Liverpool inglés la temporada pasada.



Les siguen Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), Harry Keane (Tottenham) y N'Golo Kanté (Chelsea), mientras que el primer español es el defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, en el puesto diecisiete.



Con este reconocimiento de "The Guardian", el croata Modric, a sus 33 años, culmina un año mágico en su club, con el que conquistó la Liga de Campeones, y su selección nacional, con la que logró el segundo puesto en el Mundial de Rusia.