En el enfrentamiento entre Inter Miami y Toronto FC, Lionel Messi, quien regresaba a la MLS tras jugar los partidos de la Eliminatorias 2025, tuvo que abandonar el campo antes de que concluyera la primera mitad, debido a molestias musculares. Gerardo Martino, entrenador de las ‘Garzas’, ofreció más detalles sobre el estado físico del argentino en una conferencia de prensa.

Lionel Messi generó preocupación en el último partido del Inter Miami. El argentino, conocido por jugar los partidos completos, tuvo que ser reemplazado. Esto generó rápidamente preocupación en Argentina, ya que temían que su máximo goleador se perdiera los partidos de las Eliminatorias, dónde jugará contra Paraguay y Perú en el Monumental y Estadio Nacional, respectivamente.

“En principio, Leo está lidiando con el problema de la cicatriz antigua y Jordi (Alba) con fatiga muscular. Los estaremos evaluando día a día”, indicó el ‘Tata’ en la conferencia de prensa, previo al inicio del entrenamiento matutino de las Garzas. “Ni Alba ni él (Messi) estarán disponibles para el domingo”, agregó. El próximo enfrentamiento del Inter Miami será el Clásico de la Florida contra el Orlando City.

🗣️ "ME PARECE PRUDENTE QUE LEO DECIDA CUÁNDO PARAR CUANDO NO ESTÁ BIEN"



Al profundizar, el entrenador explicó: “No he tenido la oportunidad de hablar nuevamente con Leo desde el partido. Ayer tuvimos un día libre y hoy no lo he visto. Su experiencia le permite tener la capacidad, incluso durante un partido, de saber cuándo detenerse, cuándo decir basta y tomar precauciones”, agregó. Messi, tras pedir su cambio, se le vio con una ligera cojera que alertó al comando técnico.

Finalmente, el Tata se siente tranquilo y confía en que Leo regresará lo más pronto posible: “Me parece muy prudente que a esta altura de su carrera él lo ejercite más que nunca. Queremos ver mucho más tiempo a Leo en las canchas y en ese sentido tengo que ayudarlo. A mí me viene bien que él tome conciencia que hay momentos en los que hay que parar, como lo dijo ante Ecuador”, sostuvo.

La molestia ha sido confirmada mediante exámenes médicos. ‘Leo’ no presenta una lesión grave, sino una molestia en una cicatriz antigua en el bíceps femoral de su pierna derecha. La acumulación de partidos desde su llegada a Florida, sumada al hecho de que no realizó la pretemporada con las Garzas, ha provocado que esa zona comience a incomodarlo durante el partido contra Ecuador por las Eliminatorias, lo que resultó en su ausencia en el enfrentamiento contra Bolivia.

Inter Miami en la tabla de posiciones de la MLS

El Inter Miami se encuentra en la decimotercera posición de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) con 31 puntos en 28 partidos. La situación del equipo es complicada y necesita una impresionante remontada en los siete partidos que quedan para asegurar un lugar en los playoffs. Actualmente, esa posición está en manos del DC United, que ocupa el noveno lugar con 36 puntos en 30 partidos.

A pesar de esta derrota, el Inter buscará recuperarse y regresar al camino de la victoria. La presencia de Lionel Messi sigue siendo un factor determinante en el rendimiento del equipo, y los fanáticos esperan verlo de vuelta en el campo en futuros encuentros.

El próximo partido del Miami en la MLS será contra Orlando City, como visitante, el sábado 24 de septiembre a las 6:30 de la tarde, hora de Perú, y se disputará en el Orlando City Stadium. Luego, jugarán por la U.S Open Cup contra Dynamo el miércoles 27 de septiembre a las 7:30 de la noche, hora de Perú, en el Lockhart Stadium, y se espera la presencia del astro argentino.





