Un debate que para muchos es innecesario pero que perseguirá a ambos jugadores por el resto de la historia. Preguntarse si Maradona fue mejor futbolista o no que Messi a estas alturas parece un disparate, aunque hay quienes aún insisten con ello. Y claro, el tema toma cierta relevancia cuando es otro de los grandes de la historia quién opina del tema. Esta vez el encargado de compararlos fue nada menos que Pelé.

Para el exastro brasileño, según las declaraciones que recoge 'A Folha' de Sao Paulo, no hay punto de comparación entre Maradona y Messi, pues el primero fue "mucho mejor".



"¿Cómo puedes hacer una comparación entre un tipo que remata de cabeza bien, dispara bien con la izquierda, y con la derecha, con otro tipo que solamente dispara con una pierna, tiene solamente un regate y no remata bien de cabeza el balón?", afirmó el brasileño.



"Maradona fue uno de los jugadores más grandes de la historia. Si me preguntas si fue mejor que Messi, sí, fue mucho mejor. Beckenbauer y Cruyff también fueron excelentes jugadores", agregó.