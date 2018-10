En aquel entonces, Chile logró una victoria inolvidable para el fútbol moderno, mientras que para México fue la derrotada más abultada de su historia en un juego oficial. En medio de una sed de revancha de parte del ‘Tri’, el diario ‘Marca’ entrevistó a Manuel Suárez, es ayudante de Juan Antonio Pizzi, ahora como director técnico en Arabia Saudita. Y así lo recordó. "Fue histórico para el fútbol chileno, nuestro equipo hizo todo a la perfección. Competir contra México que es una buena selección, intensa, con futbolistas muy rápidos que juegan a buen nivel y hacerles siete goles fue el día de las luces nuestras. En Chile siempre será un partido muy recordado", recuerda el ayudante de Pizzi desde 2010 hasta 2018.



El ex portero chileno Suárez apuntó a la clave para que se diera un resultado así: "Nuestra planificación fue perfecta, así como el desarrollo de los futbolistas. Teníamos las cosas muy claras de cómo jugaba México. Como cuerpo técnico estuvimos un año y medio trabajando con León antes de llegar a la selección chilena. Eso nos dio un conocimiento bastante amplio del ‘Tri’ y sus futbolistas. Además, antes de la Copa América Centenario disputamos un amistoso (1-0 ganó México). Había mucha información y se les entregó a nuestros futbolistas que la recibieron de buena forma. Hicimos un partido excepcional y ellos uno no tan bueno".



En cuanto si hay opciones de que se vuelva a repetir aquel partido, el que fuese asistente de Pizzi concluyó lo siguiente: "No creo, es difícil que se vuelva a dar un resultado así, estamos ante dos selecciones muy competitivas. Un ejemplo similar es el Alemania 7-1 Brasil del Mundial 2014, jugarán 30 veces más y ese resultado tampoco se va a dar. Son situaciones puntuales del día, la claridad de uno y no tanta del otro. Cuando te enfrentas a selecciones que son similares a la tuya, no es normal que suceda un marcador de esta envergadura".



Suárez no habló, después del 7-0, con nadie del cuerpo técnico del ‘Tri’ ni tampoco con los jugadores, pero sí reconoce que les vio abatidos: "Fuimos respetuosos, nos fuimos a nuestro vestidor, para celebrar la victoria y la clasificación para semifinales. Es un golpazo para un futbolista y un entrenador una derrota así, los que llevamos un tiempo en esto somos capaces, en el corto plazo, de dar vuelta a la página y enfocarlo en lo que viene".



Ahora, en un nuevo partido entre ambos equipos, México espera vengarse de aquella derrota. Para el ‘Tri’ no es un amistoso cualquiera, es un duelo que hay que ganarlo sí o sí.