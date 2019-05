Increíble, aunque parezca: pase gol de Laínez, cabezazo de Trejo y gol anulado en México vs. Ecuador [VIDEO]

Una cosa de locos en el México vs. Ecuador en la tercera jornada del Mundial Sub 20 de Polonia 2019. A los 18 minutos, un tiro de esquina a favor del ‘Tri’. Centro cobrado desde la banda derecha por el mediocampista Diego Laínez, cabezazo de Mario Trejo y gol que finalmente el árbitro decide no convalidar luego de las muestras del VAR. Todo México lo lamenta, todo Ecuador lo celebra en este partidazo entre ambos equipos latinoamericanos.



El cabezazo de Trejo parecía limpio, el jugador lo celebraba con sus compañeros, pero unos segundos después, el árbitro decidió revisar la jugada para mal de todo el ‘Tri’. Mientras Trejo se tocaba la cabeza y todos los jugadores esperaban la decisión, el colegiado decidió invalidar el tanto el tanto e indicar que Ecuador seguía ganando este encuentro oficial.



Tras dos derrotas consecutivas que lo tienen al borde de la eliminación y con el cartel de decepción, la Selección de México intenta sumar su primer triunfo en el certamen, esta vez contra Ecuador, y esperar hasta que acabe la fase de grupos para saber si le alcanzó para acceder a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. Eso sí, forzosamente debe golear para tener una buena diferencia de gol. El partido no es bueno para ellos.



Ecuador, por su parte, ha sumado un punto en dos partidos disputados en el torneo mundialista.





