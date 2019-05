México vs. Ecuador: ver aquí la fecha, hora y canales por fecha 3 del Mundial Sub 20 2019

México vs. Ecuador EN VIVO: se miden ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream este miércoles 29 de mayo en el Stadion Miejski (Gdynia) de Polonia por la fecha 3 del Grupo B del Mundial Sub 20 2019. Revisa aquí la fecha del partido, hora y canales de transmisión de este choque por la Copa del Mundo que será transmitido vía Univisión, Canal 5 y DirecTV.

El encuentro entre los norteamericanos y sudamericanos está programado para que empiece a las 11:00 a.m. hora peruana, mexicana y ecuatoriana. Los aztecas están en la necesidad de sacar los tres puntos luego de la goleada 3-0 que sufrieron a manos de Japón en la segunda jornada.

México vs. Ecuador: horarios en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 12:00 p.m.

La Selección de México se juega la vida frente su similar de Ecuador. Hay que tener en cuenta que antes de la dolorosa derrota a manos de los japoneses, los dirigidos por Diego Ramírez Deschamps también perdieron ante Italia (2-1). Es una necesidad sumar los tres puntos frente a Ecuador.

El conjunto ecuatoriano también vive una situación similar que su rival de turno. Tan solo suma una unidad a una fecha del final de la fase de grupos, por lo que no vale otra cosa que ganar en tierras polacas.

El objetivo de tanto México como Ecuador es buscar un puesto dentro de los mejores terceros del campeonato. Hasta el momento, el líder de la llave B del Mundial de la categoría es Italia con puntaje perfecto y le sigue Japón con cuatro unidades. Choque clave en busca de un lugar en octavos de final.

► Las razones por las que Tite hizo lo correcto al quitarle la cinta de capitán a Neymar

► Atlético anunciaría a Héctor Herrera en una semana como nuevo fichaje

► Higuaín y David Luiz casi se van a las manos a un día del Arsenal vs. Chelsea

► Eden Hazard afronta el que podría ser su último partido con el Chelsea