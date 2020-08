Miguel Trauco no fue convocado para los últimos enfrentamientos de la temporada del Saint Étienne y todo hace indicar que dejaría el equipo de cara a la próxima temporada. Olympiakos de Grecia es el club que mostró interés por tenerlo en sus filas; sin embargo, el traspaso no avanza como al peruano le gustaría.

Según informa el medio griego Sport24, las negociaciones para el traspaso de Trauco se encuentran “congeladas” poniendo en riesgo su incorporación al equipo rojiblanco de cara a la próxima temporada.

Saint Etienne tiene grandes exigencias económicas para ceder al jugador, por lo tanto, ambos equipos continúan en conversaciones para llegar a un acuerdo.

De no poder contar con el lateral izquierdo de la Selección Peruana, Olympiacos ya busca una nua opción.

Trauco no está en los planes de Saint-Étienne

“¡Los 24 jugadores que forman el grupo Stéphanois para las prácticas en Dinard!”, publicó el club francés en su cuenta oficial de Twitter, pero en esta lista no estuvo presente el lateral peruano. Según medios de Francia, el también lateral izquierdo de la Selección Peruana ya se habría despedido de sus compañeros, con miras a viajar a Grecia.

No obstante, su pase aún no ha sido confirmado por el Olympiakos, que para la siguiente temporada disputará la Champions League. Si bien el lateral titular del club griego Kostas Tsimikas ya fue anunciado como nuevo fichaje en Liverpool y el técnico ha mostrado su interés por Trauco, no hay un anuncio oficial que ratifique el pase del peruano.

