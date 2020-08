Los equipos en Francia se alistan para su pretemporada, incluyendo el Saint-Étienne, que publicó su lista de convocados para los entrenamientos en Dinard. Sin embargo, el nombre de Miguel Trauco no aparece, lo que indicaría que ya quedó fuera de los planes del técnico Claude Puel.

“¡Los 24 jugadores que forman el grupo Stéphanois para las prácticas en Dinard!”, publicó el club francés en su cuenta oficial de Twitter, pero en esta lista no estuvo presente el lateral peruano. Según medios de Francia, el también lateral izquierdo de la Selección Peruana ya se habría despedido de sus compañeros, con miras a viajar a Grecia.

No obstante, su pase aún no ha sido confirmado por el Olympiakos, que para la siguiente temporada disputará la Champions League. Si bien el lateral titular del club griego Kostas Tsimikas ya fue anunciado como nuevo fichaje en Liverpool y el técnico ha mostrado su interés por Trauco, no hay un anuncio oficial que ratifique el pase del peruano.

👥 Les 2️⃣4️⃣ joueurs composant le groupe stéphanois pour le stage à Dinard ! 👇 pic.twitter.com/a02OM0fA6d — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 11, 2020

Miguel Trauco llegó a mediados del 2019 a Saint-Étienne, con un contrato hasta finales de junio del 2022. Su objetivo principal fue buscar la titularidad en la liga francesa y también en la Europa League, sin mucho éxito. En la Ligue1 sumó 19 encuentros, con un gol y dos asistencias.

De otro lado, el nuevo destino del defensa se torna más atractivo. Olympiakos es el actual campeón de Grecia y el equipo más ganador de la Superliga de ese país, con 45 títulos. Además, jugará la Champions League 2020-2021, lo que le permitirá poder revalorizarse en el mercado europeo.

A ello se debe sumar la aprobación del técnico del cuadro griego, Pedro Martins. Depor conoció que el estratega portugués ya dio luz verde para que se realice el fichaje del peruano, lo que haría indicar que tendría más chances de tener el puesto titular.

