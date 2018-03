Millonarios vs. América de Cali se enfrentan este domingo EN VIVO y EN DIRECTO desde el Campín de Bogotá por la sexta fecha de la Liga Águila 2018. El partido, que está programado para las 3 y 15 de la tarde (hora peruana y colombiana), será transmitido para todo el territorio colombiano a través de la señal LIVE de Win Sports. Recuerda que en esta nota de Depor.com podrás seguir el minuto a minuto ONLINE más completo de uno de los partidos más interesantes de la jornada en el fútbol cafetero.



El inicio del Apertura 2018 de la Liga Águila no ha sido el mejor para Millonarios. De los cinco partidos que ha jugado, apenas ha ganado un partidos, empatado dos y perdido otros dos. Semejantes números han hecho que el equipo de Miguel Ángl Russo se ubique en el puesto 17 de la tabla de posiciones con solo cinco unidades.



País Hora Perú 15:15 México 14:15 Argentina 17:15 Colombia 15:15 Ecuador 15:15

El Millonarios de Bogotá no sabe lo que es ganar hace cuatro partidos. Perdió Independiente de Medellín, empató ante Atlético Nacional y la semana pasada cayó ante el Deportivo Cali. Respecto a su participación en la Copa Libertadores 2018, los 'Azules' rescataron el 0-0 ante Corinthians.



Por su parte, el América de Cali se encuentra en el puesto ocho de la tabla de posiciones con siete puntos luego de dos victorias, un empate y una derrota. El último resultado que registra el equipo caleño en el Apertura de la Liga Águila 2018 es una derrota por la mínima ante Atlético Nacional.



Una de las grandes novedades para el partido más atractivo de la fecha 6 de la Liga Águila 2018 es que los hinchas del América de Cali podrán ingresar al estadio de Millonarios, tal como se venía especulando días antes del choque.



La buena conducta en el "Torneo Fox" a comienzo de año, fue fundamental para la decisión. Ese primer encuentro tuvo parcialidades de ambos de equipos y no pasó nada grave entre ellos. Los hinchas de América estarán ubicados en la tribuna oriental-sur y también se aprobará el ingreso en la tribuna occidental.



Millonarios vs. América de Cali: alineaciones probables



Millonarios: Faríñez; Banguero, Cadavid, De Los Santos, Palacios; Domínguez, Duque, Silva; Huérfano, Del Valle y Quiñones.



América de Cali: Bejarano; Angulo, Herner, Arboleda, Armero; Rivas, Mosquera, Bernal, Ramírez; Rivera y Martínez Borja