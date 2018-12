Suena en Estados Unidos en estas Fiestas. Los Angeles Galaxy busca técnico y el nombre en la mira de la entidad de California es nada menos que Guillermo Barros Schelotto. El ‘Mellizo’ suena fuerte para dirigir fuerte a Zlatan Ibrahimovic a partir del próximo año. No obstante, otro equipo de la MLS también buscaría contactarse con el técnico argentino de cara al 2019, por lo que el ex Boca Juniors tendría dos propuestas del extranjero en el próximo año.



Incluso antes de que se despidiera de Boca, surgieron rumores de que el 'Mellizo' tendría algunos ofrecimientos para dirigir en el fútbol de los Estados Unidos. A la salida del 'Tata' Martino del Atlanta United, campeón de la MLS, se especuló que Barros Schelotto podría ocupar su lugar, pero al final fue Frank De Boer quien estará el próximo año.



La primera opción sería Columbus Crew, franquicia en la que estuvo como jugador entre 2007 y 2010 y con la que fue campeón. El equipo de Ohio, actualmente, está sin entrenador.



Sin embargo, no sería el único. De acuerdo TyC Sports, Guillermo Barros Schelotto fue contactado por la directiva de Los Angeles Galaxy, donde juega el sueco Zlatan Ibrahimovic, para ofrecerle el cargo de técnico para la próxima temporada. ¿Aceptará?