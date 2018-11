El mexicano Carlos Vela (Los Angeles FC), los argentinos Ignacio Piatti (Montreal Impact) y Luciano Acosta (DC United), el sueco Zlatan Ibrahimovic (Galaxy) y el inglés Wayne Rooney (DC United) fueron elegidos al once ideal en la temporada del 2018 de la Major League Soccer de Estados Unidos.



En el mediocampo, además de Vela, se encuentran los argentinos Piatti (Montreal Impact) y Acosta (DC United), así como el paragueyo Miguel Almirón (Atlanta United FC).



En la zona de ataque, junto a Ibrahimovic y Rooney aparece también el venezolano Josef Martínez, del Atlanta United FC.



Los restantes integrantes del once ideal son el portero Zack Steffen (Columbus Crew SC) y los defensores Kemar Lawrence y Aaron Long (ambos del New York Red Bull) y Chad Marshall (Seattle Sounders FC).



