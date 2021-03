La Copa Libertadores 2018 será recordada por la insólita final en el Santiago Bernabéu de Madrid, y por la vibrante victoria de River Plate ante Boca Junior en esa definición. Pero, para Morena Beltrán, fue mucho más que eso. Con 19 años, y aún haciendo el curso de periodismo deportivo, dicho torneo le cambió la vida. Gracias a sus comentarios en Twitter, y al análisis que hacía de los rivales de Boca en la Copa para una página web, fue reclutada por ESPN, donde comenzó a trabajar a principios del 2019. Hoy, con 22 años recién cumplidos, la vemos todas las mañanas en el panel de 90 minutos de fútbol, y siendo la abanderada de la nueva generación de periodistas jóvenes de la cadena internacional.

De un momento a otro, apareciste en las pantallas de ESPN. ¿Cómo se dio?

Tuve mucha exposición en Twitter en el arranque de mi carrera por mis comentarios de fútbol. Yo estaba en una página que se llama Sector Bostero, donde yo analizaba a los rivales de Boca en la Copa Libertadores. Fue vidriera de fondo la final de Madrid porque tenía más exposición, como ningún otro partido de la historia lo tuvo, y ese fue mi trampolín. Y para unas redes sociales que no estaban tan explotadas como hoy, sobre todo para una importante camada joven de periodistas, fue clave ese momento.

Cuando comenzaste a hacer tus análisis de fútbol en Twitter, ¿era tu objetivo llegar a ESPN?

Imagínate. Es como jugar en Primera de un momento a otro. Es debutar luego de estar haciendo menores y subir tres escalones de un tirón. La realidad es que no había completado mis estudios -ahora ya me recibí- pero en ese momento todo fue muy nuevo para mí. Sí me pasó esto, y es muy personal, de tener esa iniciativa, de ir y hacer todo lo posible para que cuando aparezca la oportunidad, se dé. Así como hay scoutings en el fútbol, para nosotros pasa lo mismo. Uno tiene que aprovechar los medios que tiene para difundir lo que uno tiene, nuestro arte.

Yo no me imaginaba que iba a tener tanta repercusión tan rápido. Y no pasó hace mucho, fue hace tres años nada más. Y no estaba el Twitter tan explotado como ahora, antes te rodeabas de dos o tres cuentas, ahora tienes una variedad tremenda para elegir, y eso habla de muchos que fuimos irrumpiendo, y que le damos esperanza a mucha gente, y eso está buenísimo.

El fútbol y el periodismo son hermanos, tienen mucha relación. Y así como en el fútbol se celebra el crecimiento de la rama femenina, en Perú, Argentina y en todo el mundo, las chicas en el periodismo deportivo van ganando terreno. ¿Te sientes una abanderada en ese sentido?

No es el cuento feliz que a todas nos pintan. Hoy hay una condena social tan grande o movilización tan personal de cada uno y de cada una. Hoy en día se hizo tan fuerte el pedido de que es necesario que haya mujeres y no solo en el trabajo. El periodismo deportivo siempre fue un ambiente machista, ahí la diferencia estaba muy marcada pero pasa en todas las profesiones. Hoy la condena social es tan grande que las cadenas se ven obligadas a poner mujeres y no porque estén convencidos, esto se da a tropezones. Me parece que esto recién está empezando, está bueno que a veces de un compromiso superficial, se empiece a generar algo tan profundo, y esto sea un cambio de página real.

A partir de este 9 de marzo estarás en el II Programa Internacional de Periodismo Deportivo. Tú has estado del otro lado, y ahora será diferente. ¿Cómo te sientes?

Un poquito de sustito siempre hay, el nerviosismo es parte de hacer lo que a uno le apasiona. Yo lo que siempre digo en estas situaciones es que yo no vengo a traerle respuestas a nadie, siempre uno cultiva y atraviesa situaciones según la experiencia que uno va teniendo, y a partir de ahí salen nuestras propias conclusiones. Yo no vengo a entregarles respuestas, a decirle a la gente “che, hagan lo que hizo esta piba, es la fórmula del éxito”, porque no lo es, el éxito es muy subjetivo. Lo que yo sí quiero es que el mensaje o la inquietud que tengan, sirva para hacer reflexionar a la persona, y que se vayan con una idea que les haya hecho ruido y quieran transformar algo, porque por ahí pasa todo. Eso es lo que me mueve, para tomar estos desafíos.

