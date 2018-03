El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó hoy en Bogotá que Perú y Polonia acogerán los Mundiales Sub 17 y Sub 20 , respectivamente, que se celebrarán ambos el año entrante.



"El Mundial Sub 17 se va a jugar en Perú, felicidades a Perú, y el Sub'20 en Polonia, felicidades a Polonia", confirmó Infantino en una rueda de prensa luego de presidir la sesión número seis del Consejo de esa entidad, celebrada en Bogotá.



El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, agradeció la confianza depositada en su país al haber presentado la solicitud durante la cumbre ejecutiva que la FIFA organizó en Lima esta semana.



"Esta noticia nos llena de orgullo y nos compromete a asumir este reto con el profesionalismo y responsabilidad que corresponde", dijo Oviedo en un comunicado de la FPF.



