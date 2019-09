Sorpresa en la 'guerra' Neuer-Ter Stegen: 'Papelito' Lehmann asegura que "Manuel es mejor"

► ¡Florentino lo tiene en la lista! Real Madrid se interesa por el 'Nuevo Drogba' para la campaña 2020-21



En su momento le tocó vivir una situación similar, entiende por lo que está pasando el guardameta del Barcelona y decidió 'autoinvitarse' al pleito. El exportero de la selección alemana Jens Lehmann opinó sobre la confrontación que en los últimos días ha encendido 'Mannschaft': el duelo entre Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen por ser el número '1' de la portería teutona.

Lehmann dio su punto de vista sobre esta situación, aunque para sorpresa de muchos no adoptó una posición conciliadora. Todo lo contrario, eligió a su favorito.



" Estando los dos al 100%, Manuel es mejor, lo tiene todo y es muy completo", afirmó Lehmann en Sky, a la vez que resaltó la actitud de Ter Stegen tras sus lamentos por no ser titular: "Le respalda el rendimiento, tiene todo el derecho a hacerlo y además no dice nada en contra de Neuer. Creo que es bueno para la competencia de la selección que haya dicho eso, los jugadores deben expresar que quieren jugar", agregó.



Lehmann vivió una situación similar en su época como futbolista, cuando disputaba el titularato del arco alemán con Oliver Kahn, quien por mucho tiempo se mantuvo como el titular.



Jens Lehmann y Oliver Kahn, los porteros de Alemania en 'su' Mundial en el 2006. (Getty Images) Jens Lehmann y Oliver Kahn, los porteros de Alemania en 'su' Mundial en el 2006. (Getty Images)

Pelea de ida y vuelta en Alemania

Como bien se recordará, en unas declaraciones recientes, el portero del conjunto 'Bávaro', capitán la selección de Alemania, respondió a unas palabras del guardameta del Barcelona, que se quejó de su situación en la 'Mannschaft' , y le sugirió pensar más en el bien del grupo. Ter Stegen no es feliz estando en la banca sabiendo que su desempeño está por muy encima que el de Neuer.



" Hay muchos porteros muy buenos. La discusión no es justa con respecto a Bernd Leno y Kevin Trapp. Entiendo perfectamente que quien no juega esté insatisfecho, pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros", señaló Neuer el último fin de semana, respecto a las declaraciones de Ter Stegen.

