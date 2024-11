La relación entre Neymar y el Al Hilal ha alcanzado un punto crítico y el futuro del astro brasileño en el fútbol de Arabia Saudí se torna incierto. Y es el delantero volvió a encender las alarmas en su club debido a una nueva lesión que lo dejó fuera de un partido clave de la Champions League asiática frente al Esteghlal a los 30 minutos. Este nuevo revés físico recuerda las recurrentes lesiones que han perseguido al atacante y todo indica que la paciencia de la directiva del cuadro azul ha llegado a su fin. Desde la prensa saudí, específicamente el canal Action Ma3 Waleed, se informa que el club está listo para poner fin a la estadía de ‘Ney’ y no planea inscribirlo en la próxima ventana de enero, iniciando así el proceso para buscar su salida.

Neymar llegó al Al Hilal en el verano de 2023 como la gran incorporación de la liga saudí, con una cifra récord de 90 millones de euros en su traspaso y un contrato de 100 millones de euros anuales hasta 2025. Sin embargo, el sueño del club saudí de contar con una estrella de talla mundial se ha convertido en una pesadilla: el brasileño solo ha jugado siete partidos oficiales, registrando un gol y tres asistencias.

Los números que ha aportado no justifican la elevada inversión del club en su fichaje. Las lesiones, incluida una operación de rodilla que lo dejó fuera por más de un año, han hecho que la promesa saudí de un Neymar brillante se quede solo en sueños. La expectativa de que su presencia reforzaría la liga y el plantel de Al Hilal se ha visto desvanecida y la directiva no tiene más remedio que buscar alternativas.

El propio ‘Ney’ ha tratado de calmar a sus seguidores a través de sus redes sociales, donde explicó su perspectiva tras su última lesión: “Sentí como si fuera un calambre, pero muy fuerte. Me haré pruebas y espero que no sea nada grave. Es normal, después de un año, que esto pase. Los médicos ya me habían avisado. Por eso tengo que tener cuidado y tener más minutos para jugar”. Estas declaraciones, sin embargo, no han sido suficientes para calmar la creciente insatisfacción del club.





¿El sustituto ideal? El Al Hilal Sueña con Cristiano Ronaldo





Con la posible salida de Neymar en el horizonte, el Al Hilal no ha perdido el tiempo y ya está pensando en su próximo gran objetivo: nada menos que Cristiano Ronaldo. El astro portugués, actualmente en el Al Nassr, ha demostrado un rendimiento envidiable a sus 39 años, acumulando ocho goles en once partidos entre la Saudi Pro League y la Champions League asiática, números que lo convierten en un referente de la liga y una opción sumamente atractiva para el cuadro azul.

Aunque el contrato de ‘CR7′ con el Al Nassr finaliza el 30 de junio de 2025 y no hay señales de una posible renovación, el Al Hilal sueña con contar con el luso en sus filas. Si bien su incorporación sería posible solo en calidad de jugador libre, la posibilidad de verlo en el gran rival de los de Riad sería un ‘bombazo’ en el mundo del fútbol saudí y elevaría aún más el interés en la liga.

Cristiano Ronaldo, candidato para reemplazar a Neymar en Al Hilal. (Foto: AFP)

¿Cuántos goles tiene Neymar en su carrera?





Neymar da Silva Santos Junior es uno de los mejores delanteros y lo ha demostrado desde los inicios de su carrera en el Santos de Brasil. Solo jugando en su país, llegó a marcar 136 goles en 225 partidos. Semejantes cifras le sirvieron para dar el salto en la temporada 2013-14 al FC Barcelona, donde se consolidó como uno de los grandes del planeta.

En el cuadro catalán anotó, en cuatro temporadas y entre todas las competiciones, un total de 105 goles en 186 partidos. En su paso por el Paris Saint-Germain, desde la campaña 2017-18 a la 2022-23, marcó 118 veces. Y en el Al Hilal ya lleva un tanto. En lo que respecta a Brasil, hizo 96 anotaciones. En total, las estadísticas muestran que Neymar ha anotado 456 goles en toda su carrera como futbolista.





