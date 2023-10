Luego de que el PSG vendiera a Neymar a Al Hilal por 90 millones de euros (venta más cara en la historia del cuadro parisino), diferentes medios franceses no han parado de hablar de una supuesta mala relación entre el futbolista brasileño y Luis Enrique, actual entrenador del París Saint-Germain. A pesar de que está lesionado (estaría unos ocho meses fuera de las canchas, según los reportes), el exjugador del FC Barcelona está pendiente de lo que se dice de él y recientemente estalló ante los rumores de pelea con el técnico español.

A través de las redes sociales, ‘Ney’ contestó a una información que hacía responsable directo al DT de su partida hacia el fútbol árabe. “Pasa la noche, pasa el día y las cosas no cambian. Hay cuentas como ésta que no están involucradas con el jugador en el día a día, no saben lo que está pasando realmente, pero publican como si fueran el tipo en cuestión”, comentó al respecto.

Luego, el exfutbolista del Santos apuntó que, a pesar de todo lo que se habla de él, confía en que con el pasar de los años, o tal vez décadas, dejen de existir las noticias falsas. “Cada día hay más seres humanos que se pierden en el bombo mediático. Creo en un futuro sin fake news”, añadió Neymar en su comentario. De esta forma, dejó claro que ese no fue el motivo por que se mudó a Arabia Saudita.

En su momento, cuando Luis Enrique se despidió de ‘Ney’, aseguró que se había “llegado a una situación que creo que es favorable para todos”. “Quiero agradecer a Ney por su comportamiento, el tiempo que ha estado aquí conmigo y también los años anteriores. Es un jugador importante, de clase mundial y le deseo todo lo mejor en su futuro”, manifestó.





Neymar es baja hasta 2024: detalles de su lesión

La reciente lesión de Neymar se dio en el duelo entre Brasil y Uruguay, por la fecha 4 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sucedió en la primera mitad, cuando el brasileño chocó con Nicolás de la Cruz y cayó al suelo con evidentes signos de dolor en su rodilla izquierda.

Luego de haberse sometido a las pruebas correspondiente, se confirmó la triste noticia: el astro brasileño sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. Ante ello, deberá someterse a una operación y estaría sin jugar aproximadamente 8 meses.





