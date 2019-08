Conmovedor: Neymar puso de su bolsillo 20 'kilos' para forzar su fichaje por el Barcelona

Todo suma. Las horas siguen pasando y cada vez parece más lejano el regreso de Neymar al Barcelona , que no logra satisfacer las necesidades económicas del PSG. El cuadro parisino, además de los tres jugadores azulgranas , exige el pago en una sola cuota de 170 millones de euros, cifra que la entidad culé no alcanzó a cubrir en su última oferta. Ante esa situación, el brasileño puso una mano en el corazón y otra en el bolsillo.

Según información del diario 'Sport', Neymar puso de su propia cuenta bancaria 20 millones de euros para así ayudar el Barcelona a llegar al monto solicitado por el cuadro parisino. Así, el club azulgrana pudo llegar a sumar un total de 150 'kilos', pues solo contaba con 130. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes pues el PSG rechazó esa oferta.



El equipo de la capital francesa no ha cedido en sus exigencias y no ve otra salida que no sea la de un único pago de 170 millones de euros por el pase de 'Ney', a quien fichó por 222 'kilos' hace dos años.



"Saben lo que queremos desde el principio y aún están lejos de la cuenta", afirma en 'RMC' citando a una fuente cerca del club parisino hace unos días.

Dembélé se niega, Rakitic cede

Pero además de los problemas económicos, el Barcelona también tiene que hacer frente a las decisiones de Rakitic y Dembélé, quienes no quieren salir del Camp Nou.



El agente del exBorussia Dortmund Mousa Sissoko, afirmó que Dembélé no quiere irse del Barcelona y el francés es, precisamente, el más buscado por el PSG.



El caso de Rakitic ha cambiado en los últimos días, pues el croata habría aceptado salir rumbo a París, pues ya tomó conciencia que esta temporada no será titular. Valverde tiene por delante a De Jong, Busquets y hasta al mismo canterano Carles Pérez.



Mientras tanto el Barcelona choca frente al Osasuna en el Estadio El Sadar (Pamplona) por la fecha 3 de LaLiga Santander. En medio de los rumores y todo lo referente a Neymar, los hombres de Valverde deben sacar los tres puntos como visitante.

► Defensa culé interesa a Juventus tras grave lesión de Giorgio Chiellini



► Manchester United empató 1-1 con Southampton por fecha 4 de Premier League 2019



► Eso es todo, amigos: Zidane reconoció salida de Keylor Navas del Real Madrid



► Zidane admite que el Madrid puede dar "dos bombas" en el cierre del mercado