Los fanáticos del fútbol centroamericano tienen una cita este martes 9 de septiembre con el Nicaragua vs. Honduras, partido correspondiente a la segunda jornada de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 8:00 p.m. hora local en el Estadio Nacional de Managua y a las 10:00 p.m. ET en Estados Unidos, donde la Selección de Nicaragua buscará aprovechar su localía tras empatar 1-1 frente a Costa Rica, mientras que Honduras, que inició la ronda final con un 0-0 ante Haití, llega con la misión de sumar puntos fuera de casa. En Estados Unidos, los seguidores podrán seguir el Nicaragua vs. Honduras EN VIVO por NicaSports, además de plataformas como Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo y Amazon Prime Video, asegurando la cobertura completa del partido para todos los aficionados.