TiGo Sports EN VIVO - cómo ver partido Honduras vs. Nicaragua GRATIS por TV y Online en USA
No te pierdas el Honduras vs. Nicaragua EN VIVO este martes 9 de septiembre; conoce los horarios, canales y plataformas para seguir la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 desde Estados Unidos.
La eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 sigue su curso este martes 9 de septiembre con el emocionante duelo de Honduras vs. Nicaragua, que se disputará a las 8:00 p.m. (hora local) y 10:00 p.m. (Estados Unidos ET) en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Tras debutar con un empate 0-0 frente a Haití, la Selección de Honduras, dirigida por Reinaldo Rueda, buscará su primer triunfo como local en la ronda final del grupo C, mientras que Nicaragua, que igualó 1-1 ante Costa Rica, llega lista para enfrentar este reto. Los aficionados en Estados Unidos podrán ver el Honduras vs. Nicaragua EN VIVO por TIGO Sports, así como por Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo y Amazon Prime Video.
TiGo Sports transmite EN VIVO el partido Honduras vs. Nicaragua por Eliminatorias 2026. (Video: @FFH_Honduras) SOBRE EL AUTOR
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.