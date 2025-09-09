La Selección de Honduras se prepara para recibir a Nicaragua en Tegucigalpa por la segunda jornada de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Fotos: AFP / Composición Depor)
La eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 sigue su curso este martes 9 de septiembre con el emocionante duelo de Honduras vs. Nicaragua, que se disputará a las 8:00 p.m. (hora local) y 10:00 p.m. (Estados Unidos ET) en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Tras debutar con un empate 0-0 frente a Haití, la Selección de Honduras, dirigida por Reinaldo Rueda, buscará su primer triunfo como local en la ronda final del grupo C, mientras que Nicaragua, que igualó 1-1 ante Costa Rica, llega lista para enfrentar este reto. Los aficionados en Estados Unidos podrán ver el Honduras vs. Nicaragua EN VIVO por TIGO Sports, así como por Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo y Amazon Prime Video.

TiGo Sports transmite EN VIVO el partido Honduras vs. Nicaragua por Eliminatorias 2026. (Video: @FFH_Honduras)
