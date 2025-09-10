Honduras y Nicaragua miden fuerzas este martes 9 de septiembre (20:00 horas de Tegucigalpa y Managua; 10 pm ET / 7 pm PT) por el grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera de Tegucigalpa. ¿En qué canal transmiten el partido de La H y los Pinolero? Aquí te contamos cuáles son todas las señales disponibles en TV abierta, cableoperadores y el extranjero, sobre todo, si te encuentras en los Estados Unidos.

TEGUCIGALPA (HONDURAS), 08/09/2025.- Cobertura oficial de NicaSports EN VIVO GRATIS para mirar el partido entre Nicaragua y Honduras este martes 9 de septiembre por la fecha 2 del grupo C de las Eliminatorias Concacaf. Foto de Facebook Selección de Nicaragua

Los ciudadanos hondureños podrán mirar el juego en vivo y en directo a través de TiGo Sports, canal 310 HD de Tigo Star , y el Canal Telesistema Informativo (TSI), 147 de Claro TV y 3 de Tigo Star ; mientras que los nicaragüenses tendrás disponibles el cotejo en NicaSports, canal 73 en Casavision y Telecable, 558 de TiGo Star y 7 de IBW ; también cuenta con un canal de YouTube que suele pasar los partidos de Los Pinoleros.

También habrá una transmisión especial para ambas naciones en YouTube a través de Concacaf GO. Sin embargo, esta alternativa gratuita tiene restricciones en algunos países del extranjero por lo que será mejor que tome sus precauciones y busque una señal local de su país.

Por otro lado, en los Estados Unidos y Puerto Rico, la señal del juego entre Honduras y Nicaragua estará a cargo de Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes, NAICOM, Amazon Prime Video y UNIVERSO.

¿En qué canal transmiten Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf 2026?

Países Canales TV / Streaming Honduras TiGo Sports y Canal Telesistema Informativo (TSI) Nicaragua NicaSports Estados Unidos Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes, NAICOM, Amazon Prime Video y UNIVERSO Puerto Rico NAICOM