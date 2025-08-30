Nico Jackson vive en las últimas horas una de las situaciones más insólitas que puede atravesar un futbolista profesional. El delantero del Chelsea viajó hasta Alemania con la ilusión de firmar su nuevo contrato con el Bayern Múnich, club que lo esperaba con los brazos abiertos para sumarlo a su plantilla de inmediato. El acuerdo parecía cerrado, la operación se daba prácticamente por hecha y todo indicaba que el senegalés se quedaría a disputar la temporada en la Bundesliga. Sin embargo, lo que parecía un viaje solo de ida terminó convirtiéndose en una historia de ida y vuelta, con un giro inesperado que sorprendió tanto a los hinchas como al propio jugador.

El atacante de 23 años, Nicolás Jackson, aterrizó en Múnich con la confianza de que su cesión sería una simple formalidad. Incluso, medios ingleses como The Athletic señalaron que el préstamo se había cerrado con opción de compra, y que el monto total de la operación alcanzaba cifras importantes para ambos clubes. El Bayern, necesitado de variantes en ataque, se mostraba convencido de que Jackson encajaría perfectamente en su esquema ofensivo.

No obstante, mientras el jugador se preparaba para pasar los exámenes médicos, en Londres ocurría un hecho que cambiaría por completo la negociación. Chelsea, que contaba con una plantilla amplia en ofensiva, sufrió una baja inesperada en el último partido de Premier League. La lesión de un delantero clave alteró los planes de inmediato y obligó al club a replantear la salida de Jackson.

Nico Jackson llegando a Alemania para firmar por el Bayern Munich | VIDEO: VSports

¿Por qué el Chelsea quiere que vuelva Jackson?

Sucede que el futbolista inglés Liam Delap sufrió un problema en el tendón de la corva que lo dejará fuera de las canchas por varias semanas. Esta noticia encendió las alarmas en Stamford Bridge, ya que la baja dejaba a los “Blues” con menos alternativas en ataque de cara al exigente calendario que se aproxima. Por ello, desde la dirigencia tomaron una medida drástica: frenar la cesión de Jackson al Bayern.

La decisión no solo sorprendió a los hinchas, también descolocó al propio Jackson, quien ya estaba en Alemania listo para firmar. En cuestión de horas, pasó de imaginarse con la camiseta bávara a recibir el llamado de su club de origen para regresar de inmediato a Inglaterra. Un cambio brusco de escenario que dejó más dudas que certezas sobre su futuro cercano.

Desde Alemania, la prensa destacó que Bayern Munich ya tenía todo preparado para oficializar al delantero, por lo que la cancelación del traspaso generó incomodidad en la institución bávara. El club esperaba sumar a Jackson como refuerzo de peso en la recta final de la temporada, pero deberá buscar alternativas ante la negativa londinense.

Por otro lado, medios senegaleses añadieron un nuevo capítulo a esta novela. Según reportes, el entorno del jugador no estaría dispuesto a aceptar el regreso a Londres en estas condiciones. Incluso se mencionó que el propio Jackson habría mostrado negativa al interrumpir un fichaje que ya consideraba hecho.

En este contexto, el caso sigue abierto y deja más preguntas que respuestas. Lo cierto es que, de momento, lo que parecía un fichaje seguro para el Bayern Múnich se ha quedado en el aire, y todo por una insólita razón que trastocó los planes a último minuto.

Jackson en el avión rumbo a Alemania | Foto: Fabrizio Romano

