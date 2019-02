Confirmado: Juan Carlos Osorio no es más técnico de la Selección de Paraguay

Juan Carlos Osorio dejó de ser entrenador de la Selección paraguaya. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó la noticia sobre el colombiano, que había asumido el cargo en septiembre pasado.

"Quisiera comentarles que el día de hoy estuvimos conversando con el Profesor Juan Carlos Osorio donde hemos tomado la decisión en conjunto, de rescindir el contrato que le une a la Asociación Paraguaya de Fútbol", indicó Robert Harrison.

Juan Carlos Osorio, al mando de la selección de Paraguay durante cinco meses, período en el que dirigió el partido amistoso ante Sudáfrica, explicó que el motivo de su partida se debe a razones familiares.



"Por razones familiares propias, desafortunadamente no puedo seguir en el cargo, quisiera agradecerles por su apoyo a todos. Fue un orgullo para mi, dirigir, conducir y entrenar a la selección", aseguró Osorio, también presente en la conferencia.



"Me voy feliz, muy agradecido. Ha sido una experiencia extraordinaria, enriquecedora, me familiaricé con el fútbol paraguayo a quien admiro profundamente", agregó el exentrenador de la selección de México.



El titular de la APF indicó que desde mañana empezarán a buscar nombres para el reemplazante de Juan Carlos Osorio. Vale señalar que el cuadro guaraní tiene pactado amistosos ante México y Perú en marzo próximo