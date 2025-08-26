Paraguay vs. Ecuador medirán fuerzas este jueves 4 de setiembre, en partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Defensores del Chaco, el cuadro dirigido por Gustavo Alfaro podría consumar su clasificación a la cita mundialista con un triunfo.

Ubicado en el puesto 5 de las Eliminatorias, Paraguay está muy cerca de volver a disputar un Mundial, panorama esquivo desde Sudáfrica 2010. De la mano de Gustavo Alfaro, lograron repuntar en cuanto a resultados, por lo que solo necesitan un empate para poder clasificar.

Fabián Balbuena será uno de los ausentes en la convocatoria, producto de una lesión que pasó con Gremio en la última fecha del Brasileirao. Uno de los que llega con ritmo de competencia es Ramón Sosa quien, tras fichar con Palmeiras, obtuvo mayor continuidad y disputa la Copa Libertadores.

Cabe resaltar que este será el último choque que la albirroja disputará como local en la presente Eliminatorias ya que, en la jornada final, tendrá la oportunidad de enfrentarse a Perú en condición de visitantes. Eso sí, podrían llegar con la tranquilidad de estar clasificados de manera directa.

Ecuador, por su parte, alcanzó su clasificación en el último partido disputado ante Perú. A pesar del empate (0-0), aseguró su presencia en la cita del año 2026, de la mano de Sebastián Becaccece. En ese sentido, buscará seguir probando jugadores para potenciar las opciones.

La ‘Tri’ se encuentra en el segundo puesto, cumpliendo una excelente campaña con 25 puntos, a 10 de Argentina que está en la primera ubicación. Si bien no podrán acceder a la cima, quieren mantenerse como escoltas para coronar su buen momento futbolístico.

Contra la escuadra ‘guaraní’ jugarán su último partido de visitantes porque cierran como locales ante Argentina. Una de las novedades en la actualidad de ‘La Tri’ es la salida de Piero Hincapié de Bayer Leverksuen, quien se encuentra definiendo cuál será su nuevo destino, teniendo en cuenta que está cerca de fichar por Tottenham.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Ecuador?

El compromiso entre Paraguay vs. Ecuador está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del viernes 5.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Ecuador?

El partido entre Paraguay vs. Ecuador se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, con la transmisión a cargo de Movistar TV, pero con la señal por confirmar en los próximos días, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde jugarán Paraguay vs. Ecuador?

