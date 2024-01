¿Qué partidos se juegan este jueves 18 de enero? El fútbol no se detiene en el mundo y para la felicidad de los amantes de este deporte, este día no será la excepción. Para alegría de ellos, varias ligas de Europa tendrán acción en una nueva jornada, siendo uno de los platos fuertes los enfrentamientos por la Copa del Rey de España. A estos encuentros se suma el partido entre Junior vs. Millonarios por la Superliga BetPlay, así como los dos encuentros programados en la Liga Expansión MX. ¡Atentos al cronograma de partidos en la siguiente nota de Depor!

La Copa del Rey se encuentra en su etapa de octavos de final, y los equipos compiten por avanzar en esta importante competencia deportiva. Para este jueves, habrá dos emocionantes choques: el primero será entre Barcelona vs. Unionistas de Salamanca, donde los dirigidos por Xavi Hernández buscarán avanzar a los cuartos de final a como dé lugar para superar el sabor amargo de la semana pasada.

Asimismo, los recientes campeones de la Supercopa, el equipo ‘Blanco’, protagonizarán otro derbi madrileño en lo que va de este año: Real Madrid vs. Atlético de Madrid. Los ‘Merengues’ tienen como objetivo repetir su actuación pasada, mientras que los colchoneros están ansiosos por vengarse frente a su afición en el estadio Wanda Metropolitano.

En Latinoamérica, el fútbol tampoco se detiene, ya que hoy se llevará a cabo la primera final de la Superliga BetPlay entre Junior y Millonarios, prometiendo ser un enfrentamiento a muerte entre estos dos grandes equipos de Colombia. Asimismo, hay dos encuentros de importancia en la Liga Expansión MX: Tepatitlán de Morelos vs. CF Mérida y Mineros de Zacatecas vs. Tapatío. Así que ya conoces todos los encuentros que se llevarán a cabo en esta fecha. ¡No te los pierdas!





¿Qué partidos se juegan este jueves 18 de enero?

Copa del Rey

Barcelona vs. Unionistas de Salamanca : 1:30 de la tarde (hora peruana y 07:30 p.m. en España) vía DSports, DGO (DIRECTV) y SKY Sports (México) para América Latina. Mientras que España verá el encuentro vía La 1 TVE y RTVE Replay.

: 1:30 de la tarde (hora peruana y 07:30 p.m. en España) vía DSports, DGO (DIRECTV) y SKY Sports (México) para América Latina. Mientras que España verá el encuentro vía La 1 TVE y RTVE Replay. Atlético de Madrid vs. Real Madrid: 3:30 de la tarde (hora peruana y 09:30 p.m. en España) vía DSports, DGO (DIRECTV) y SKY Sports (México) para América Latina. Mientras que España verá el encuentro vía La 1 TVE y RTVE Replay.





Superliga BetPlay

Junior vs. Millonarios: 8:00 p.m. (horario de Colombia y Perú) vía Win Sports.





Liga Expansión MX

Tepatitlán de Morelos vs. CF Mérida: 8:05 p.m. (horario de Perú y a las 7:05 p.m. en México) vía VIX y TVC Deportes.

Mineros de Zacatecas vs. Tapatío: 10:05 p.m. (horario de Perú y a las 9:05 p.m. en México) vía Fox Sports 2, Fox Sports Premium y Claro Sports (YouTube).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR