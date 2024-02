Partidos de fútbol del miércoles 7 de febrero de 2024: quiénes juegan, horarios y dónde ver.

El mundo del fútbol continúa su marcha inquebrantable, y este miércoles 7 de febrero de 2024 no será la excepción, con partidos emocionantes que mantendrán a los hinchas al borde de sus asientos tanto en Europa como en América. Desde la Copa del Rey en España hasta la Copa Argentina y Conmebol Libertadores, la pasión por el balompié no conoce fronteras, y la acción en los terrenos de juego promete ser electrizante. A continuación, quiénes juegan, horarios, canales TV y dónde ver los mejores partidos del día de mañana. ¡No te lo puedes perder!

El estadio Félix Capriles de Cochabamba será testigo del duelo entre Aurora de Bolivia y Melgar de Perú en la primera fase de la Copa Libertadores 2024. Dos equipos que buscarán iniciar su camino en el torneo continental con el pie derecho, dispuestos a dejarlo todo en la cancha para asegurar su clasificación a la siguiente etapa.

Mientras tanto, en la Copa Asia, la emoción se respirará en el enfrentamiento entre Irán y Qatar en las semifinales del torneo. Dos selecciones con historia y tradición en el fútbol asiático que lucharán con determinación por un lugar en la gran final, donde la gloria y el honor están en juego.

Pero la jornada no se limita a las competiciones oficiales, ya que el Inter de Miami de Lionel Messi y sus amigos se medirá en un amistoso ante el Vissel Kobe. Un encuentro que va más allá de los puntos en juego, donde la camaradería y el espíritu deportivo serán los protagonistas sobre el terreno de juego.

Por último, en la Copa Argentina, la pasión se desatará en varios frentes con emocionantes enfrentamientos. Deportivo Riestra vs. Comunicaciones, Belgrano vs. Mitre y River Plate vs. Excursionistas prometen ser choques cargados de intensidad y emoción, donde cada equipo buscará avanzar en el torneo y acercarse un paso más hacia la gloria.





¿Qué partidos de fútbol se juegan este miércoles 7 de febrero?





Copa Libertadores

Club Aurora vs. Melgar: 19:30 (hora en Perú y Colombia) vía ESPN y STAR Plus

Copa Asia

Irán vs. Qatar: 10:00 (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus

Amistoso internacional

Vissel Kobe vs. Inter Miami: 04:00 (hora en Perú y Colombia) vía MLS Season Pass

Copa Argentina

Deportivo Riestra vs. Comunicaciones: 15:00 (hora en Perú y 17:00 en Argentina) vía TyC Sports Internacional

Belgrano vs. Mitre: 17:15 (hora en Perú y 19:15 en Argentina) vía TyC Sports Internacional

River vs. Excursionistas: 19:45 (hora en Perú y 21:45 en Argentina) vía TyC Sports Internacional

Copa del Rey

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: 15:30 (hora en Perú y Colombia) vía DSports (DIRECTV)

Copa de Francia

Lyon vs. Lille: 12:30 (hora en Perú y Colombian) vía DSports (DIRECTV)

PSG vs. Brestois: 15:10 (hora en Perú y Colombian) vía DSports (DIRECTV)

