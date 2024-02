El mundo del fútbol está acostumbrado a los grandes fichajes, pero hay algunos que trascienden lo ordinario para convertirse en auténticos acontecimientos globales. En la antesala de la temporada 2024-25, un nombre resuena con fuerza en todos los rincones del planeta futbolístico: Kylian Mbappé (25 años). El prodigioso delantero francés del Paris Saint-Germain parece estar listo para abrazar un nuevo desafío que lo llevará a uno de los clubes más emblemáticos: el Real Madrid. Tras siete años defendiendo los colores del PSG, ‘Kiki’ apunta a cambiar el Parque de los Príncipes por el Santiago Bernabéu, el Museo de Louvre por el Museo del Prado, y así cumplir el sueño que tiene desde que empezó a patear una pelota.

La noticia, difundida por medios de gran prestigio como Le Parisien, RMC Sport y L’Equipe, ha desatado una ola de especulaciones entre los aficionados alrededor del globo. Sin embargo, a pesar de los informes y rumores que inundan los titulares, la oficialización de este traspaso histórico está lejos de ser un hecho consumado.

De acuerdo con las últimas revelaciones de El Chiringuito de Jugones, destacadas voces como Josep Pedrerol y Edu Aguire han contado todo sobre los tiempos y detalles que Mbappé y su entorno, liderado por Faiza Lamary, madre y representante, vienen manejando respecto a la llegada del crack de Bondy al barrio de Chamartín.

Lo que queda claro es que el jugador y su círculo íntimo están manejando con prudencia y discreción cada paso de esta importante transición en su carrera. Mbappé, con la serenidad y la determinación propias de un verdadero campeón, ha optado por guardar silencio público sobre su futuro hasta que se cumplan ciertas condiciones.

En esa línea, el delantero francés no hará ningún anuncio oficial sobre su llegada al Real Madrid hasta junio de 2024. ¿El motivo? Esperará a que el PSG haya finalizado su participación en todas las competiciones, incluida la UEFA Champions League, como una muestra de respeto y gratitud hacia el club que lo ha acogido durante tantos años.

Mientras tanto, las conversaciones entre Mbappé y el Real Madrid continúan, y los detalles del contrato se van puliendo día a día. Se habla de cifras astronómicas, como los 25 millones de euros que el delantero percibiría por temporada, pero más allá de los números, lo que realmente importa es el deseo de ‘Kiki’ por llevar su talento a la capital española.





Kylian Mbappé juega en el Paris Saint-Germain desde el 2017. (Foto: Getty Images)





La palabra de la embajadora del PSG





La exjugadora y embajadora del PSG, Laure Boulleau, ha dejado caer una bomba informativa que ha alimentado aún más los rumores sobre el futuro de Mbappé. En declaraciones al programa Canal Football Club, Boulleau insinuó que desde dentro del club le comunicaron que Kylian está destinado a abandonar el Parque de los Príncipes para vestir la camiseta del Real Madrid.

“Tenemos la impresión de haber vivido ya esta telenovela”, expresó la exinternacional por Francia, haciendo referencia a las recurrentes especulaciones que rodean el futuro de Mbappé en cada ventana de traspasos. “En años anteriores no me llegó demasiada información, pero ahora me dijeron que está hecho su fichaje por el Madrid”, añadió en la entrevista.

Sin embargo, Boulleau no descartó la posibilidad de que el destino de Mbappé aún pudiera dar un giro inesperado. “Me digo a mí misma que existe la posibilidad de que renovase”, afirmó, sugiriendo que el futuro del delantero francés aún podría estar en el aire, a pesar de las señales que apuntan hacia el Santiago Bernabéu.





La exjugadora y embajadora del PSG, Laure Boulleau, reveló que Mbappé lo tiene hecho con el Real Madrid.





¿Cuánto ganará Mbappé en el Real Madrid?





En el Real Madrid son conscientes de que vestir la camiseta blanca es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que el presidente Florentino Pérez está dispuesto a darle a Kylian Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y Mbappé ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé antes?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del 2022. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





El Paris Saint-Germain pagó en 2017 por Kylian Mbappé un total de 180 millones de euros, según Transfermarkt. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





La Copa del Mundo de fútbol de 2026 arrancará en el legendario estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá con la final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), a las afueras de Nueva York. (Fuente: AFP)