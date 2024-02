No cabe duda que la presencia de Lionel Messi en cualquier parte del mundo emociona a millones de amantes del balompié. Por ejemplo, Inter Miami se encuentra en una gira internacional por Japón con la ‘Pulga’, donde disputará algunos amistosos previo a iniciar la temporada 2024. Sin embargo, tal parece que los aficionados del astro rosarino de Hong Kong no han quedado nada satisfechos (abuchearon al plante de las ‘Garzas’ al culminar el encuentro), luego de que el campeón del Mundo con Argentina no se haga presente en el partido ante un equipo de la liga de la ciudad japonesa.

La ausencia del argentino en Hong Kong causó indignación entre los aficionados que pagaron por un boleto para verlo en el terreno de juego. Ante ello, el capitán de la ‘Albiceleste’ optó por estar presente en la conferencia de la institución y explicó el motivo de su baja.

“Lamentablemente, cosas del fútbol. En cualquier partido puede pasar que tengamos una lesión. A mí me pasó. No pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima, porque siempre quiero participar y quiero estar”, fueron las primeras palabras de Messi.

“Más cuando se trata de estos tipos de partidos, que viajamos desde tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver nuestros partidos. Ojalá podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y pueda estar presente, como lo hago siempre que puedo. La verdad una lástima que no haya podido participar”, añadió al respecto.

Una lesión que lo aleja de los terrenos de juego

Lionel Messi también dio detalles de su lesión y cómo se produjo esta misma. “La verdad es que fue mala suerte que no pudiera jugar en Hong Kong. En el primer partido, en Arabia Saudí, sentí una lesión en el abductor y por eso me sacaron. Jugué el siguiente partido para ver cómo me sentía, porque me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero no había lesión ”, aseguró.

Asimismo, sostuvo: “Por eso intenté y probé. Tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la gente que había, Pero la molestia seguía estando y se me hacía muy difícil jugar”.

Es necesario mencionar que las cámaras de TV captaron el preciso momento en el que los asistentes abuchearon al equipo al culminar el partido. “¿Dónde está Messi?” y “reembolso”, fueron algunos de los cánticos que más se escucharon en el Hong Kong Stadium.

Del mismo modo, las autoridades locales también mostraron su fastidio por la ausencia del ‘10′ y emitieron un comunicado. “El Gobierno está muy decepcionado con la disposición de los organizadores, al igual que los aficionados, por el hecho de que Messi no pueda jugar en el partido de exhibición de hoy”, se lee en un fragmento del oficio dirigido a los organizadores del evento.

Messi e Inter Miami: lo que se les viene

Luego de vencer a Hong Kong XI (4-1), el Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará al Vissel Kobe de Japón, en un partido amistoso programado para el miércoles 7 de febrero a las 5:00 de la mañana (hora de Perú) en el Estadio Nacional de Japón. Posteriormente, recibirán a Newell’s, el jueves 15 de febrero, desde las 7:30 p.m. (hora en Perú) en el estadio DRV PNK.





