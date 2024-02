Partidos de fútbol del domingo 25 de febrero: quiénes juegan, horarios y canales TV

El domingo, ese día tan esperado de la semana, nos brinda la oportunidad perfecta para reunirnos en familia y disfrutar de una jornada repleta de emocionantes partidos de fútbol en Europa y Sudamérica. Este 25 de febrero no será la excepción, ya que nos aguardan encuentros llenos de pasión y acción en diversas ligas importantes. A continuación, toda la información sobre quiénes juegan, horarios y canales TV. ¡Que comience la fiesta!

En LaLiga de España, la emoción está garantizada con enfrentamientos como el Cádiz vs. Celta de Vigo, el Real Betis vs. Athletic Club y el Real Madrid vs. Sevilla. Estos duelos prometen brindar momentos memorables y batallas intensas en el terreno de juego, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos.

En la Serie A italiana, los partidos más destacados incluyen el US Lecce vs. Inter Milan y el AC Milan vs. Atalanta. Con equipos de renombre y talento sobresaliente, estos enfrentamientos seguramente nos ofrecerán un espectáculo futbolístico de alto nivel y una dosis de emoción sin igual.

Pero la emoción no se detiene ahí, ya que en la Copa de la Liga Profesional Argentina se disputarán auténticos clásicos que paralizarán al país. River Plate se enfrentará a su eterno rival, Boca Juniors, mientras que Newell’s Old Boys chocará contra Rosario Central y Lanús se medirá ante Banfield. Estos duelos cargados de historia y pasión prometen brindar momentos inolvidables para los aficionados del fútbol argentino.

Así que prepara tus bocadillos favoritos, acomódate en tu sillón preferido y prepárate para disfrutar de un domingo lleno de emociones futbolísticas. Desde Europa hasta Sudamérica, el fútbol nos espera con los brazos abiertos para deleitarnos con su magia y su intensidad en cada partido.





¿Quiénes juegan este domingo 25 de febrero?





LaLiga (España)

Cádiz vs. Celta de Vigo: 08:00 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus y ESPN 4

Real Betis vs. Athletic Club: 10:30 (hora peruana y colombiana) vía DSports (DIRECTV)

UD Las Palmas vs. Osasuna: 12:30 (hora peruana y colombiana) vía DSports (DIRECTV)

Real Madrid vs. Sevilla: 15:00 (hora peruana y colombiana) vía DSports (DIRECTV)

Premier League (Inglaterra)

Wolverhampton vs. Sheffield United: 08:30 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus y ESPN 2

Serie A (Italia)

Juventus vs. Frosinone: 06:30 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus y ESPN 2

Cagliari vs. Napoli: 09:00 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus y ESPN 3

US Lecce vs. Inter Milan: 12:00 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus y ESPN 2

AC Milan vs. Atalanta: 14:00 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus

Bundesliga (Alemania)

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg: 09:30 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus

Borussia Dortmund vs. Hoffenheim: 11:30 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus

Augsburg vs. Freiburg: 13:30 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus

Ligue 1 (Francia)

Lens vs. AS Monaco: 07:00 (hora peruana y colombiana) vía Star Plus y ESPN 3

PSG vs. Rennes: 11:05 (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus

O. Marseille vs. Montpellier: 14:45 (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus

Copa de la Liga (Argentina)

River Plate vs. Boca Juniors: 15:00 (hora peruana y 17:00 en Argentina) vía Fanatiz, TNT Sports, AFA Play, ESPN y Star Plus

Gimnasia LP vs. Estudiantes LP: 17:30 (hora peruana y 19:30 en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports

Newell’s Old Boys vs. Rosario Central: 17:45 (hora peruana y 19:45 en Argentina) vía Fanatiz y AFA Play

Lanús vs. Banfield: 20:00 (hora peruana y 22:00 en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports

Instituto vs. Godoy Cruz: 20:00 (hora peruana y 22:00 en Argentina) vía Fanatiz y AFA Play

Liga 1 Te Apuesto (Perú)

Atlético Grau vs. ADT: 13:45 (hora peruana) vía L1 MAX

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: 16:00 (hora peruana) vía L1 MAX

Deportivo Garcilaso vs. U. César Vallejo: 19:00 (hora peruana) vía L1 MAX

