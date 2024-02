¡Partidazo! Boca vs. River EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE se enfrentarán en el estadio Monumental de Buenos Aires, en la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional, este domingo 25 de febrero. Este encuentro es de gran trascendencia para ambos cuadros, ya que se enfrentarán contra el eterno rival en el primer superclásico del año. El juego comenzará desde las 3:00 de la tarde, hora peruana (5:00 p. m. en Argentina), y la TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE será transmitido en Sudamérica, por ESPN y TNT Sports. En Depor, consulta los goles del partido, canales de TV, horarios del choque.

Todos los reflectores se concentran en el superclásico entre River y Boca, pero no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial. Es claro que se trata de un evento de importancia indiscutible. Teniendo en cuenta la calidad de las plantillas de ambos equipos en esta temporada, es evidente que este enfrentamiento tan significativo promete ser el partido de la semana.

Después de completarse seis rondas en la Copa de la Liga, River se coloca en el segundo puesto de la Zona A, apenas un punto por detrás del líder Independiente. A pesar de esto, el equipo sigue invicto y ostenta el ataque más potente del torneo, habiendo marcado 12 goles en total, de los cuales 6 fueron obra del delantero colombiano Miguel Borja.

No obstante, la participación del artillero colombiano está en duda, dado que sufrió una lesión muscular hace aproximadamente diez días. En el caso de Boca, la necesidad de rectificar el curso es más apremiante, tras un inicio de temporada inconstante. Con solo dos victorias en seis partidos, el equipo se encuentra en la parte media de la tabla en la Zona B, distanciado del líder Godoy por una brecha considerable de 7 puntos.

El conjunto bajo la dirección de Diego Martínez reconoce la necesidad imperativa de obtener un resultado positivo en el estadio de River para mantener vivas las esperanzas de avanzar a los cuartos de final del torneo. Una derrota en el superclásico podría representar un golpe difícil de asimilar para el equipo.

¿A qué hora juegan Boca vs. River en superclásico?

Boca vs. River se enfrentarán por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional. El partido está programado para el domingo 25 de febrero a las 3:00 p.m., hora local de Perú. En tanto, en Argentina, será desde las 5:00 p.m. A continuación, puedes consultar los horarios correspondientes a otros países.

México : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Colombia : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. México : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Bolivia : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Venezuela : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Brasil : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Chile : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Paraguay : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs. River en superclásico?

El enfrentamiento entre Boca vs. River se podrá seguir en las emisiones de TNT Sports, Estadio TNT, ESPN, STAR Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor ofrecemos una cobertura minuto a minuto con todos los detalles del partido. ¡No te lo puedes perder!





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Dani Alves es condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por agresión sexual

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.