El mundo del fútbol está en plena actividad y el jueves 14 de marzo se perfila como una jornada emocionante para los aficionados al deporte, con emocionantes partidos programados en las principales ligas de Europa y América, como es habitual. Es un día ideal para disfrutar del fútbol y admirar el excepcional talento de los equipos más destacados, con encuentros emocionantes que prometen mantenernos al borde de nuestros asientos. Tanto en España, Inglaterra, Italia, Argentina como en nuestro torneo nacional (Liga 1 Te Apuesto), veremos el mejor fútbol del mundo en acción, listo para cautivar y emocionar a millones de aficionados en todo el planeta. ¡Que empiece el auténtico espectáculo!

Este día promete ser emocionante para todos los aficionados al fútbol, ya que se llevarán a cabo una serie de emocionantes duelos tanto en Europa como en América, como es habitual en este deporte. Comenzando por los del ‘Vejo Continente’, tendremos los partidos emocionantes de la Europa League, que se encuentran en los octavos de final, donde los equipos luchan con determinación por avanzar y clasificar entre los 8 mejores.





Entre los partidos más sobresalientes de la jornada se incluyen los enfrentamientos entre Liverpool y Sparta Praha, Slavia Praha contra AC Milan, y Brighton frente a AS Roma. Es fundamental tener en cuenta que varios de estos encuentros se llevarán a cabo al mismo tiempo, lo que requiere estar atento a la programación para no perderse ninguna acción.

Siguiendo con los torneos internacionales, en el continente americano, tendremos los partidos de la Copa Libertadores donde Nacional recibe a Always Ready por el partido de vuelta de la Fase 3. En Argentina, se disputarán dos encuentros muy emocionantes, como el caso de Talleres Córdoba vs. Agropecuario y Rosario Central vs. Douglas Haig, en una Copa de la Liga que se encuentra muy reñida y con muchos goles.

Además, en el torneo peruano, se llevarán a cabo tres enfrentamientos importantes como Alianza Atlético vs. U. César Vallejo, donde Paolo Guerrero no jugará debido a una lesión, y los duelos entre Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo y Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys.

Por último, también habrá emocionantes enfrentamientos en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde la selección de la Bicolor tendrá un desafío difícil con la Albiceleste, además de los duelos entre Brasil y Venezuela. No te pierdas la programación de todos estos enfrentamientos que tendrán lugar este jueves 14 de marzo. ¡Se espera una jornada llena de emociones y muchos goles!





¿Qué partidos se juegan este jueves 14 de marzo de 2024?

Alianza Atlético vs. U. César Vallejo: 1:30 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo: 3:45 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLPERU.

Copa Libertadores - Fase 3

Nacional vs. Always Ready: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Copa Argentina

Talleres Córdoba vs. Agropecuario: 3:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía TyC Sports Internacional.

Rosario Central vs. Douglas Haig: 5:45 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía TyC Sports Internacional.

Europa League - octavos de final

Villarreal vs. O. Marseille: 12:45 (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

West Ham vs. Freiburg: 12:45 (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Rangers FC vs. Benfica: 12:45 (horario de Perú) vía ESPN 3 y STAR PLUS.

Slavia Praha vs. AC Milan: 12:45 (horario de Perú) vía ESPN 4 y STAR PLUS.

Bayer Leverkusen vs. Qarabag FK: 3:00 (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Liverpool vs. Sparta Praha: 3:00 (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Atalanta vs. Sporting CP: 3:00 (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Brighton vs. AS Roma: 3:00 (horario de Perú) vía ESPN y STAR PLUS.

Sudamericano Femenino Sub-17 - Fase de grupos

Brasil vs. Venezuela: 2:30 p.m. (horario de Perú - una hora antes en Venezuela y dos horas más tarde en Brasil) vía DSports y DGO.

Perú vs. Argentina: 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía DSports y DGO.





