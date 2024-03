¡Presta atención! Este martes 12 de marzo continúan los partidos de fútbol en todo el mundo. Todas las miradas estarán puestas en Europa, pues se juegan los duelos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. En este día, FC Barcelona y Arsenal, favoritos en sus series, buscarán avanzar a la siguiente fase. Al otro lado del mundo, en América, tendremos una nueva jornada de la Copa Libertadores y la Concachampions. Asimismo, en Perú, Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC en el Monumental. Revisa la programación en Depor.

Este martes toda la atención estará puesta en la UEFA Champions League. A las 3:00 de la tarde, Barcelona y Arsenal recibirán a Napoli y Porto, respectivamente. El cuadro blaugrana igualó 1-1 en Italia y buscará sellar su clasificación a los cuartos de final en casa. Los ‘Gunners’, por su parte, cayeron 1-0 en Portugal y tienen la misión de darle vuelta al marcador en el Emirates Stadium de Londres. Serán dos partidazos.

En Sudamérica, nos esperan los partidos de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Este día, Palestino recibe a Nacional Asunción en el Estadio Municipal de La Cisterna (Santiago de Chile). Cabe mencionar que, en la ida, Palestino venció por 2-0. Por lo tanto, el cuadro chileno es favorito a lograr la anhelada clasificación a la fase de grupos.

En el norte del continente, se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Concachampions. Los compromisos del día son los siguientes: Columbus Crew vs. Houston Dynamo, Pachuca vs Philadelphia Union y Tigres UANL vs Orlando City. El equipo de Pedro Gallese y Wilder Cartagena igualó sin goles en Estados Unidos y definirá el pase a los cuartos en el Estadio Universitario.

En Perú, arranca la octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El vigente campeón Universitario de Deportes recibirá al siempre competitivo Cusco FC en el Estadio Monumental. Junto a su fiel hinchada, la ‘U’, buscará un triunfo para retomar el primer lugar de la tabla, que ahora le pertenece a Sporting Cristal. Cabe mencionar que los ‘celestes’ juegan el miércoles contra Melgar en el Nacional.





Liga 1 Te Apuesto (Perú)

Champions League

Arsenal vs. Porto : 3:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España) vía ESPN y HBO Max.

: 3:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España) vía ESPN y HBO Max. Barcelona vs. Napoli: 3:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España) vía ESPN y Star Plus.

Copa Libertadores

Palestino vs. Nacional Asunción: 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en Chile) vía ESPN y Star Plus.

Concachampions

Columbus Crew vs. Houston Dynamo: 5:00 p.m. (hora peruana, 4:00 p.m. en México) vía Star Plus.

Pachuca vs Philadelphia Union: 7:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en México) vía Star Plus.

Tigres UANL vs Orlando City: 9:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en México) vía ESPN y Star Plus.

Copa de Alemania

Saarbrücken vs. Borussia M’gladbach: 2:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN y Star Plus.

Copa de la Liga Profesional (Argentina)

Central Córdoba vs. Belgrano: 7:15 p.m. (hora peruana, 9:15 p.m. en Argentina) vía TNT Sports.





