¡Un día cargado de fútbol! Este martes 26 de marzo nos espera una intensa jornada de encuentros internacionales por fecha FIFA, así como otras competiciones en Europa y Asia. Los hinchas del deporte rey tendrán muchas buenas razones para estar pegados al televisor o al celular. Juegan selecciones como Perú, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Inglaterra, Alemania, Portugal, entre otros. A continuación, te contamos la programación de este día, así como los horarios y canales de TV. No te lo pierdas.

Este martes se juegan una gran cantidad de amistosos en todos los rincones del mundo. La jornada arranca desde temprano, pero los duelos más atractivos se jugarán en la tarde. Los sudamericanos tendrán duros retos. Colombia se enfrentará a Rumania; Uruguay medirá fuerzas con Costa de Marfil; Chile visitará a Francia y Brasil hará lo propio con España. En la noche, la Selección Peruana recibe a República Dominicana y Argentina enfrenta a Costa Rica.

Otros duelos amistosos que serán atractivos para los hinchas de la ‘pelotita’ serán Inglaterra vs. Bélgica, Alemania vs. Países Bajos y Eslovenia vs. Portugal. En el caso de los ingleses, llegan tras caer ante Brasil en Wembley y buscarán lavarse la cara ante los belgas. Por su parte, el cuadro alemán mostró un buen fútbol ante Francia (ganó por 2-0) e intentará seguir por el camino del triunfo. Los portugueses llegan tras golear a Suecia por 5-2.

En Europa se juegan dos competiciones más: la Liga de Naciones de la UEFA y las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. Por la Nations League, se enfrentan Lituania y Gibraltar. Mientras que por las clasificatorias a la Euro habrá tres partidos: Georgia vs. Grecia, Ucrania vs. Islandia y Gales vs. Polonia. Finalmente, pero no menos importante, se juega una jornada más de las Eliminatorias asiáticas para el Mundial 2026. Revisa la programación.





¿Qué partidos se juegan este martes 26 de marzo?

Amistoso internacionales

Letonia vs Liechtenstein: 12:00 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Noruega vs Eslovaquia: 1:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

República Checa vs Armenia: 2:00 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Dinamarca vs Islas Feroe: 2:15 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Colombia vs Rumania: 2:30 p.m. (hora peruana y colombiana) vía Gol Caracol, RCN y STAR plus.

Costa de Marfil vs. Uruguay : 2:30 p.m. (hora peruana, 4:30 p.m. en Uruguay) vía AUF TV y DGO (DIRECTV).

: 2:30 p.m. (hora peruana, 4:30 p.m. en Uruguay) vía AUF TV y DGO (DIRECTV). Inglaterra vs Bélgica: 2:45 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Alemania vs Países Bajos: 2:45 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Eslovenia vs Portugal: 2:45 p.m. (hora peruana) vía DAZN.

Francia vs Chile : 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en Chile) vía Chilevisión, ESPN y STAR Plus.

: 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en Chile) vía Chilevisión, ESPN y STAR Plus. España vs Brasil : 3:30 p.m. (hora peruana, 5:30 p.m. en Brasil) vía STAR Plus y SporTV.

: 3:30 p.m. (hora peruana, 5:30 p.m. en Brasil) vía STAR Plus y SporTV. El Salvador vs Honduras: 7:30 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Perú vs República Dominicana : 8:30 p.m. (hora peruana) vía Movistar Deportes, ATV y América TV.

: 8:30 p.m. (hora peruana) vía Movistar Deportes, ATV y América TV. Argentina vs Costa Rica: 10:00 p.m. (hora peruana, medianoche en Argentina) vía TyC Sports y TV Pública.

Liga de Naciones de la UEFA

Lituania vs Gibraltar: 11:00 a.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Eliminatorias Eurocopa

Georgia vs Grecia: 12:00 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Ucrania vs Islandia: 2:45 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Gales vs Polonia: 2:45 p.m. (hora peruana) vía STAR Plus.

Eliminatorias asiáticas para el Mundial

Líbano vs Australia: 3:45 a.m. (hora peruana) vía Paramount+.

Bangladésh vs Palestina: 4:30 a.m. (hora peruana) vía Alkass Two.

China vs Singapur: 7:00 a.m. (hora peruana) vía CCTV-5.

Tailandia vs Corea del Sur: 7:30 a.m. (hora peruana) vía TV Chosun y BG Sports.

Uzbekistán vs Hong Kong: 9:30 a.m. (hora peruana) vía RTHK TV 32.

Tayikistán vs Arabia Saudita: 10:00 a.m. (hora peruana) vía Varzish Sport.

Kuwait vs Qatar: 2:00 p.m. (hora peruana) vía Alkass One.

Yemen vs Emiratos Árabes Unidos: 2:00 p.m. (hora peruana) vía Dubai Sports Asia 1.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024.