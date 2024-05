Este martes 28 de mayo nos esperan partido en Sudamérica, en dos competencias internacionales importantes, como lo son la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Ambos torneos jugarán la sexta fecha de la fase de grupos, por lo que se terminarán de conocer a los clasificados a los octavos de final. Las miradas estarán puestas en el duelo entre Universitario de Deportes y Liga de Quito, que buscan asegurar el pase a la ‘Suda’. A continuación, revisa qué compromisos nos esperan, los horarios y canales de TV. ¡El fútbol no se detiene en el mundo!

En la tarde comienzan los partidos en las dos competencias. Universitario, el vigente campeón peruano, visitará a LDU en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ya no tienen chances de avanzar a los octavos, pero jugarán por ver quién accede a la Sudamericana. Para lograrlo, el equipo ‘merengue’, que viene de ganar el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1, necesita empatar o ganar en suelo ecuatoriano.

Otros duelos que nos esperan en la Libertadores son Junior vs Botafogo, Atlético Mineiro vs Caracas, Bolívar vs Palestino, Flamengo vs Millonarios y Peñarol vs Rosario Central. Este último es decisivo porque se juegan la clasificación a los octavos de final. El ‘Canalla’ tiene 7 puntos y necesita ganar al ‘Manya’ (9 puntos) en Uruguay para quitarle el segundo puesto. El primero le pertenece al ‘Galo’, que tiene 12 puntos.

Por la Copa Sudamericana, Corinthians y Racing de Montevideo se enfrentan en Brasil para definir al primero del Grupo F. En estos momentos, brasileños tienen 10 puntos y uruguayos tienen 11 puntos. Otro duelo atractivo es el que protagonizarán Belgrano e Internacional en el Arena Barueri de Brasil. Eso sí, el ‘Pirata’ ya ha clasificado a la siguiente etapa, al ser líder con 9 puntos.





¿Qué partidos se juegan este martes 28 de mayo de?

Copa Libertadores

LDU Quito vs Universitario : 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus. Junior vs Botafogo: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Atlético Mineiro vs Caracas: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Peñarol vs Rosario Central: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, STAR Plus y Telefe.

Bolívar vs Palestino: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, STAR Plus y Chilevisión.

Flamengo vs Millonarios: 7:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Sudamericana

Argentinos Juniors vs Nacional Asunción: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Corinthians vs Racing: 5:00 p.m. (hora peruana) vía ESPN, STAR Plus, DSports (DIRECTV) y DGO.

Coquimbo Unido vs Bragantino: 7:30 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.

Racing Club vs Sportivo Luqueño: 7:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN, STAR Plus, DSports (DIRECTV) y DGO.

Internacional vs Belgrano: 7:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN y STAR Plus.

Delfín vs Real Tomayapo: 7:30 p.m. (hora peruana) vía DSports (DIRECTV) y DGO.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)