Universitario vs. Liga de Quito se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la jornada 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro está programado para jugarse este martes 28 de mayo desde las 5:00 p.m. (hora en Perú y Ecuador) y será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Los ‘cremas’ ya no pueden clasificar a los octavos de final; sin embargo, dependen de sí mismos para llegar a la Copa Sudamericana. Revisa el minuto a minuto y las incidencias del partido en la web de Depor.

Universitario llega a este duelo tras golear por 4-0 a Los Chankas en el Estadio Monumental y coronarse como el ganador del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Los ‘merengues’ superaron por un gol en la diferencia de goles a Sporting Cristal y se quedaron con el primer certamen de la temporada. Dieron un paso importante en su camino hacia el título nacional. Ahora el objetivo es ganar el Clausura para ser campeón a fin de año, sin la necesidad de jugar una final.

No obstante, todavía le queda pendiente un partido antes de finalizar el primer semestre. Este martes visitará a LDU en Ecuador, con el objetivo de asegurar el pase a la Copa Sudamericana. En estos momentos, los de Ate están en el tercer puesto con 5 puntos; mientras que los ecuatorianos están en la cuarta casilla con 4 puntos. Para lograr la clasificación, la ‘U’ necesita empatar o ganar este compromiso.

Clasificar a la ‘Suda’ permitiría que el club obtenga una fuerte suma de dinero por los conceptos establecidos previamente por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Si Universitario no pierde ante Liga de Quito, se llevará 500.000 dólares. Además, si pasa los play offs -lo disputará contra uno de los mejores terceros de los grupos de la Libertadores- y se instala en los octavos, ganará 600.000 dólares más.

Liga de Quito, por su parte, llega a este partido tras vencer por 2-1 a Universidad Católica por la fecha 14 de la Liga Pro de Ecuador. LDU estrenó a su nuevo entrenador Patricio Hurtado, luego de la salida del español Josep Alcácer por malos resultados. A pesar de que recién se están acomodando a esta nueva etapa, los ecuatorianos buscarán hacer respetar la localía ante el vigente campeón peruano. Será un partido crucial para ambos.





Universitario: últimos partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 25/05/24 Universitario 4-0 Los Chankas Liga 1 20/05/24 Cienciano 0-0 Universitario Copa Libertadores 16/05/24 Universitario 0-1 Botafogo Liga 1 12/05/24 Universitario 4-1 Sporting Cristal Copa Libertadores 07/05/24 Universitario 1-1 Junior





Liga de Quito: últimos partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga Pro 25/05/24 Liga de Quito 2-1 Universidad Católica Liga Pro 22/05/24 Barcelona SC 2-0 Liga de Quito Liga Pro 18/05/24 Independiente del Valle 1-1 Liga de Quito Copa Libertadores 14/05/24 Liga de Quito 0-1 Junior Liga Pro 11/05/24 Liga de Quito 2-2 Emelec





Universitario vs. Liga de Quito: últimos partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Copa Libertadores 02/04/24 Universitario 2-1 Liga de Quito Copa Libertadores 06/04/06 Liga de Quito 4-0 Universitario Copa Libertadores 16/02/06 Universitario 1-2 Liga de Quito





¿A qué hora juegan Universitario vs. Liga de Quito?

Universitario vs. Liga de Quito está programado para este martes 28 de mayo a las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo iniciará a las 7:00 p.m.; en Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; mientras que en España a las 12:00 a.m. del miércoles 29.





¿En qué canales ver Universitario vs. Liga de Quito?

Universitario vs. Liga de Quito será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en la plataforma de Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde se jugará el Universitario vs. Liga de Quito?





