¡Imperdible! Este sábado 27 de abril, se perfila como una fecha clave para los entusiastas del fútbol a nivel global, con una serie de partidos electrizantes en las principales ligas de Europa y América. Será un día para sumergirse en la pasión del deporte rey, disfrutando del excepcional talento de los equipos más renombrados. Con enfrentamientos vibrantes en países como España, Inglaterra e Italia, el balompié de élite mundial se desplegará en todo su esplendor, prometiendo emociones intensas que capturarán la atención de millones de seguidores alrededor del planeta.

La jornada 33 de LaLiga presenta cuatro emocionantes encuentros. En primer lugar, Las Palmas se enfrentará a Girona en el Estadio de Gran Canaria. Mientras tanto, Getafe jugará como visitante contra Almería en el Estadio Power Horse. Por otro lado, Alavés y Celta se enfrentarán en el Estadio de Mendizorroza. Para cerrar el día de fútbol español, el Atlético Madrid se medirá al Athletic Club en el Estadio Metropolitano.

En la Premier League habrá una gran cantidad de acción con 7 enfrentamientos: West Ham vs. Liverpool, Newcastle vs. Sheffield United, Fulham vs. Crystal Palace, Manchester United vs. Burnley, Wolverhampton vs. Luton Town, Everton vs. Brentford y Aston Villa vs. Chelsea. Mientras tanto, en Francia, podría coronarse un campeón si el PSG logra vencer al Le Havre, por la Ligue 1.

Por otro lado, en América, Lionel Messi y el Inter Miami entrarán en acción al visitar al New England Revolution en la undécima jornada de la Major League Soccer (MLS). Mientras tanto, en Perú, Sport Boys se enfrentará a Unión Comercio en el Estadio Miguel Grau de Callao. Atlético Grau jugará como visitante contra UTC en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara. La jornada 13 se cerrará con el enfrentamiento entre Cusco FC y Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Qué partidos se juegan este sábado 27 de abril?

Liga 1 Te Apuesto - Perú

Sport Boys vs. Unión Comercio: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía GOLPERU.

UTC vs. Atlético Grau: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

Cusco FC vs. Cienciano: 5:30 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

LaLiga - España

Las Palmas vs. Girona: 7:00 a.m. (horario de Perú, y 2:00 p.m. de España) vía ESPN y STAR PLUS.

Almería vs. Getafe: 9:15 a.m. (horario de Perú, y 4:15 p.m. de España) vía ESPN y STAR PLUS.

Alavés vs. Celta: 11:30 a.m. (horario de Perú, y 6:30 p.m. de España) vía DSports (DIRECTV).

Atlético Madrid vs. Athletic Club: 2:00 p.m. (horario de Perú, y 9:00 p.m. de España) vía DSports (DIRECTV).

Premier League - Inglaterra

West Ham vs. Liverpool: 6:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Newcastle vs. Liverpool: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Fulham vs. Crystal Palace: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Manchester United vs. Burnley: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Everton vs. Brentford: 11:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Aston Villa vs. Chelsea: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Serie A - Italia

US Lecce vs. Monza: 8:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Juventus vs. AC Milan: 11:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Lazio vs. Hellas Verona: 1:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Ligue 1 - Francia

PSG vs. Le Havre AC: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

MLS - Estados Unidos

New England vs. Inter Miami: 4:30 p.m. (horario de Perú) vía MLS Season Pass.





