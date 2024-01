¿Qué partidos se juegan este domingo 14 de enero de 2024? El fútbol no se detiene en el mundo y este día no será la excepción. Para la felicidad de los seguidores, las principales ligas de Europa tendrán acción en una nueva fecha, siendo uno de los platos fuertes el Real Madrid vs. Barcelona por la gran final de la Supercopa de España. A este certamen se suman los duelos en LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Y en Sudamérica, habrá amistosos en Sudamérica como Sporting Cristal vs. Universidad Católica de Chile.

El duelo más importante del domingo será el Real Madrid vs. Barcelona, por la final de la Supercopa. El encuentro se disputará en el estadio Al Awwal Stadium de Arabia Saudita y es de suma importancia para ambas escuadras, ya que el ganador se hará del primer título oficial español del año de las competiciones españolas y frente al clásico rival.

En tanto, en LaLiga, por la jornada 20, se enfrentarán Almería vs. Girona y Cádiz vs. Valencia. En el lado de la Premier League, chocarán Everton vs. Aston Villa y Manchester United vs. Tottenham. En Alemania se realizarán Bochum vs. Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach vs. Stuttgart, por la jornada 17 de la Bundesliga.

La Serie A, por su parte, nos presenta 4 duelos claves: Lazio vs. Lecce, Cagliari vs. Bologna, Fiorentina vs. Udinese y AC Milan vs. AS Roma. En Francia, PSG se mide ante el Lens, mientras que Lille vs. Lorient y Le Havre AC vs. O. Lyonnais cierran la fecha. En el otro lado del planeta, Sporting Cristal vs. U. Católica chocan por la ‘Tarde Celeste’.

¿Qué partidos se juegan este domingo 14 de enero?

Supercopa de España

Real Madrid vs. Barcelona: 2:00 p.m. (hora en Colombia y Perú; y 8:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) DGO, SKY y Movistar.

LaLiga

Almería vs. Girona: 8:00 a.m. (hora en Perú y 2:00 p.m. en España) vía ESPN, Star Plus y LaLiga TV.

Cádiz vs. Valencia: 10:15 a.m. (hora en Perú y 4:15 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV), DAZN y LaLiga TV.

Premier League

Everton vs. Aston Villa: 9:00 a.m. (hora en Perú y 11:00 a.m. en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Manchester United vs. Tottenham: 11:30 a.m. (hora en Perú y 12:30 p.m. en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Serie A

Lazio vs. Lecce: 6:30 a.m. (hora en Perú y 8:30 a.m. en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Cagliari vs. Bologna: 9:00 a.m. (hora en Perú y 11:00 a.m. en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Fiorentina vs. Udinese: 12:00 p.m. (hora en Perú y 2:00 p.m. en Argentina) vía Star Plus.

AC Milan vs. Roma: 2:45 p.m. (hora en Perú y 4:45 p.m. en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Bundesliga

Bochum vs. Werder Bremen: 9:30 a.m. (hora en Perú y 11:30 a.m. en Argentina) vía Star Plus.

Borussia Mönchengladbach vs. Stuttgart: 11:30 a.m. (hora en Perú y 1:30 p.m. en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Ligue 1

Lille vs. Lorient: 7:00 a.m. (hora en Perú y 9:00 a.m. en Argentina) vía Star Plus.

Le Havre AC vs. O. Lyonnais: 11:05 a.m. (hora en Perú y 1:05 p.m. en Argentina) vía Star Plus.

Lens vs. PSG: 2:45 p.m. (hora en Perú y 4:45 p.m. en Argentina) vía Star Plus y ESPN 3.

Amistoso

Sporting Cristal vs. U. Católica: 4:00 p.m. (hora en Perú y 6:00 p.m. en Chile) vía Latina.





