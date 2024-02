Se viene un fin de semana cargado de fútbol. Si te gustan los partidos y no quieres perderte ninguno de los más importantes, llegaste al lugar correcto. Aquí te contaremos qué duelos se disputan este domingo 18 de febrero, tanto en las principales ligas de Europa como en Sudamérica. Por ejemplo, este día tendrán acción equipos importantes como el Real Madrid, el Manchester United y el AC Milan. Revisa la programación en los siguientes párrafos.

En España, se está jugando una nueva jornada de LaLiga. El Real Madrid tendrá que visitar al Rayo Vallecano en un choque que promete emociones fuertes y goles de alta calidad. La ‘Casa Blanca’ necesita ganar para seguir en lo más alto de la tabla. Otros duelos que se disputarán este día son Granada vs Almería, Mallorca vs Real Sociedad y Real Betis vs Alavés.

Por otro lado, en tierras inglesas, la Premier League ofrece un espectáculo imperdible con partidos de alto nivel. El Manchester United de Ten Hag, que necesita una victoria, visita a Luton Town; mientras que Sheffield United recibe al Brighton. En la Premier los duelos siempre tienen intensidad, así que nos esperan grandes emociones.

En la Serie A, habrá dosis de emoción con encuentros como Lazio vs Bologna, Empoli vs Fiorentina, Udinese vs Cagliari, Frosinone vs Roma y Monza vs Milan. Mientras que en la Bundesliga juega el Bayern Múnich, que necesita reponerse de la última derrota que sufrió en la liga alemana a manos del Bayer Leverkusen. Esta vez le toca visitar a Bochum.

Por último, pero no menos importante, el fútbol argentino ofrecerá partidos apasionantes como Vélez Sarsfield vs Huracán y Instituto vs Independiente. Sin embargo, los duelos que se llevarán toda la atención son los que protagonizarán, por separado, River Plate y Boca Juniors. El ‘Millonario’ recibe a Banfield; mientras que el ‘Xeneize’ visita a Lanús.





¿Qué partidos se juegan el domingo 18 de febrero?

Liga 1 Te Apuesto

Unión Comercio vs. Alianza Lima : 2:00 p.m. (hora peruana y colombiana) vía L1 MAX.

: 2:00 p.m. (hora peruana y colombiana) vía L1 MAX. Cienciano vs. Sport Boys: 5:00 p.m. (hora peruana y colombiana) vía L1 MAX.

César Vallejo vs Sport Huancayo: 7:30 pm (hora peruana y colombiana) vía L1 MAX.

LaLiga

Rayo Vallecano vs Real Madrid : 08:00 am (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus.

: 08:00 am (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus. Granada vs Almería: 10:15 a.m. (hora peruana y colombiana) vía Star Plus.

Mallorca vs Real Sociedad: 12:30 pm (hora peruana y colombiana) vía ESPN, Star Plus y DIRECTV.

Real Betis vs Deportivo Alavés: 3:00 p.m. (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Premier League

Sheffield United vs Brighton: 9:00 a.m. (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Luton Town vs Manchester United: 11:30 am (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Serie A

Lazio vs Bologna: 6:30 a.m. (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Empoli vs Fiorentina: 9:00 am (hora peruana y colombiana) vía STAR Plus y DAZN.

Udinese vs Cagliari: 9:00 a.m. (hora peruana y colombiana) vía STAR Plus y DAZN.

Frosinone vs Roma: 12:00 pm (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Monza vs Milan: 2:45 pm (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Bundesliga

Freiburg vs Eintracht Frankfurt: 9:30 a.m. (hora peruana y colombiana) vía ESPN, STAR Plus y SporTV.

Bochum vs Bayern Múnich: 11:30 am (hora peruana y colombiana) vía STAR Plus y DAZN.

Ligue 1

Strasbourg vs Lorient: 7:00 a.m. (hora peruana y colombiana) vía ESPN y STAR Plus.

Rennes vs Clermont: 9:00 am (hora peruana y colombiana) vía Nova Sports.

Monaco vs Toulouse: 9:00 a.m. (hora peruana y colombiana) vía Nova Sports.

Montpellier vs Metz: 9:00 a.m. (hora peruana y colombiana) vía MaxTV Go.

Reims vs Lens: 11:05 a.m. (hora peruana y colombiana) vía STAR Plus y DAZN.

Brest vs Marsella: 2:45 pm (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus.

Copa de la Liga Profesional

Vélez Sarsfield vs Huracán: 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en Argentina) vía ESPN, STAR Plus y AFA Play.

Instituto vs Independiente: 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, TyC y AFA Play.

River Plate vs Banfield : 5:15 p.m. (hora peruana, 7:15 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, ESPN, Star Plus y AFA Play.

: 5:15 p.m. (hora peruana, 7:15 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, ESPN, Star Plus y AFA Play. Lanús vs Boca Juniors: 7:30 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en Argentina) vía ESPN, STAR Plus y AFA Play.





