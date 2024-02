El mundo del fútbol sigue su marcha sin descanso y este jueves 15 de febrero de 2024 promete ser otro día cargado de emoción, con partidos apasionantes que tendrán a los aficionados en vilo, tanto en Europa como en América. Desde la Copa Libertadores, la Conference League, partidos en la Copa de la Liga Argentina, la Liga 1 o el amistoso internacional entre Inter Miami vs. Newell’s. A continuación, se detallan los equipos que se enfrentarán, los horarios, los canales de televisión y cómo ver los encuentros más destacados. ¡No te lo puedes perder!

¡La emoción de la Copa Libertadores continúa! Nacional de Paraguay recibirá al Aucas de Ecuador, en el Estadio Arsenio Erico (Asunción), para el compromiso de vuelta de la primera ronda. En el enfrentamiento de ida, los norteños se impusieron 1-0 sobre los guaranís, con anotación de Jeison Medina, de penal, en los últimos minutos del juego.

Otro duelo que promete ser un partidazo será el duelo entre Inter Miami vs. Newell’s, en el marco de un partido amistoso internacional. La escuadra de Lionel Messi recibirá a los ‘Leprosos’ en su último compromiso de preparación previo a comenzar la temporada 2024, en la que buscará hacerse con el título de la MLS.

En tanto, en Argentina, continua otra jornada de la Copa de la Liga Profesional, esta vez en su quinta jornada con cuatro partidazos, Deportivo Riestra vs. Vélez Sarsfield, en el Guillermo Laza; Platense vs. Belgrano, en el estadio Ciudad de Vicente López; Independiente Rivadavia vs. Instituto, en el Bautista Gargantini; y Talleres Córdoba vs. Argentinos en el Mario Alberto Kempes.

¿Qué partidos de fútbol se juegan hoy, jueves 15 de febrero?

Copa Libertadores

Nacional vs. Aucas: 07:30 p.m. (hora en Perú y Ecuador, y 09:30 p.m. en Paraguay) vía ESPN y STAR Plus.

Liga 1

Sporting Cristal vs. Los Chankas: 08:00 p.m. (hora en Perú y Ecuador, y 10:00 p.m. en Argentina) vía Liga 1 MAX.

Amistoso Internacional

Inter Miami vs. Newell’s: 07:30 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 09:30 p.m. en Argentina) vía MLS Season Pass (Apple TV).

Copa de la Liga Argentina

Deportivo Riestra vs. Vélez Sarsfield: 03:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 05:00 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports.

Platense vs. Belgrano: 05:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 07:00 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y STAR Plus.

Independiente Rivadavia vs. Instituto: 07:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 09:00 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports.

Talleres Córdoba vs. Argentinos: 07:30 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 09:30 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y STAR Plus.

Europa Conference League

Olympiacos vs. Ferencvaros: 12:45 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 02:45 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Feyenoord vs. AS Roma: 12:45 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 02:45 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

Milan vs. Rennes: 03:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 05:00 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

Liga Colombiana

Deportes Tolima vs. Jaguares FC: 06:10 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

América de Cali vs. Bucaramanga: 08:20 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

Liga de Campeones CONCACAF

Toluca vs. Herediano: 07:00 p.m. (hora en México, y 8:00 p.m. en Perú) vía STAR Plus.

Monterrey vs. Comunicaciones FC: 09:15 p.m. (hora en México, y 10:15 p.m. en Perú) vía STAR Plus.





