La semana ha iniciado con fuerza y este martes 20 de febrero habrá partidos de fútbol en todos los rincones del mundo. La Champions League seguirá con sus octavos de final; mientras que la Copa Libertadores, el torneo más apasionante en Sudamérica, jugará la Fase 2 con duelos interesantes, uno de ellos será el Sporting Cristal vs. Always Ready. También habrá acción en la Concachampions y la Copa de la Liga Profesional Argentina. A continuación, te contamos la programación y cómo ver los compromisos.

En la Champions League, la competición más importante de Europa y el mundo, se enfrentan Inter y Atlético de Madrid en el estadio Giuseppe Meazza. Es un encuentro de pronóstico reservado. Por otro lado, en el Philips Stadion de Países Bajos, se miden PSV y Borussia Dortmund. También en el viejo continente, específicamente en Inglaterra, chocan Manchester City y Brentford por la Premier League.

Por la noche del martes tenemos compromisos correspondientes a la Fase 2 de la Copa Libertadores. A las 5:00 p.m. juegan Portuguesa vs Palestino, y poco más de dos horas después es el turno de Sporting Cristal y Always Ready. El equipo ‘celeste, dirigido por Enderson Moreira, visitará el Estadio Municipal De El Alto, que tiene una altitud de 4.090 metros.

Finalmente, pero no menos importante, se jugará una nueva jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Uno de los duelos más interesantes es Defensa y Justicia vs Central Córdoba. Flamengo, por su parte, recibirá a Boavista por el Campeonato Carioca. Por la noche, se disputa la Concachampions con los siguientes duelos: St. Louis City vs Houston Dynamo y Deportivo Saprissa vs Philadelphia Union.

¿Qué partidos se juegan el martes 20 de febrero?

Champions League

Inter vs Atlético Madrid : 3:00 pm (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus.

: 3:00 pm (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star Plus. PSV vs Borussia Dortmund: 3:00 pm (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Fox Sports.

Premier League

Manchester City vs Brentford: 2:30 pm (hora peruana y colombiana) vía Star Plus.

Copa Libertadores

Portuguesa vs Palestino: 5:00 pm (hora peruana, 7:00 p.m. en hora argentina) vía ESPN y Star Plus.

Rionegro Águilas vs RB Bragantino: 7:30 pm (hora peruana, 9:30 pm en hora argentina) vía ESPN y Star Plus.

Always Ready vs Sporting Cristal: 7:30 pm (hora peruana, 9:30 pm en hora argentina) vía ESPN y Star Plus.

Copa de la Liga Profesional

Argentinos vs Independiente Rivadavia: 5:30 pm (hora peruana, 7:30 pm en hora argentina) vía ESPN, Star Plus y AFA Play.

Defensa y Justicia vs Central Córdoba: 6:00 pm (hora peruana, 8:00 pm en hora argentina) vía TNT Sports y AFA Play.

Concachampions

St. Louis City vs Houston Dynamo: 8:00 pm (hora peruana) vía Star Plus y Fox Sports.

Deportivo Saprissa vs Philadelphia Union: 10:00 pm (hora peruana) vía ESPN y Star Plus.

Copa de Uruguay

La Luz vs Danubio: 6:30 pm (hora peruana, 8:30 pm en hora argentina) vía ESPN y Star Plus.

Campeonato Carioca

Flamengo vs Boavista: 7:30 pm (hora peruana, 9:30 pm en hora brasileña) vía ESPN y Star Plus.





