¿Qué partidos se juegan este martes 6 de febrero de 2024? El mundo del fútbol sigue en constante movimiento. Este día se anticipa vibrante con juegos que cautivarán a innumerables seguidores. Los torneos más destacados de Europa mantendrán su ritmo, con partidos claves en la Copa del Rey y Copa de Alemania. En América, las ligas argentina, colombiana y la Copa Libertadores también ofrecerán enfrentamientos apasionantes. A continuación, te ofrecemos detalles sobre los equipos que jugarán, horarios, canales de televisión y cómo se puede ver la transmisión.

El torneo más prestigioso de clubes del continente, la Copa Libertadores, arranca su primera fase con los encuentros iniciales. Este martes, el equipo venezolano Puerto Cabello dará comienzo al campeonato enfrentándose al Defensor Sporting de Uruguay en el Polideportivo Misael Delgado, ubicado en Valencia.

Por otro lado, en Argentina, durante la tercera fecha de la Copa de la Liga, los encuentros programados incluyen a Sarmiento vs. Defensa y Justicia en el Eva Perón, así como a Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors en el Monumental José Fierro. Mientras tanto, en la liga colombiana, Once Caldas vs. Equidad en el estadio Palogrande, y Santa Fe vs. Bucaramanga en El Campín de Bogotá.

En Europa, la acción sigue con las semifinales de la emocionante Copa del Rey. En esta ocasión, el Mallorca acogerá a la Real Sociedad en el estadio Son Moix para el partido de ida. Mientras tanto, en Alemania, el enfrentamiento de cuartos de final entre el Bayern Leverkusen y el Stuttgart se llevará a cabo en el BayArena.

¿Qué partidos se juegan hoy, martes 6 de febrero?

Copa Libertadores

Puerto Cabello vs. Defensor Sporting : 07:30 p.m. (hora en Perú, 8:30 p.m. en Venezuela, y 9:30 p.m. en Uruguay) vía ESPN y STAR Plus.

Copa AUF Uruguay

Liverpool FC vs. Nacional: 03:30 p.m. (hora en Perú y 5:30 p.m. en Uruguay) vía STAR Plus y GolTV.

Copa de Alemania

Bayern Leverkusen FC vs. Stuttgart: 02:45 p.m. (hora en Perú) vía STAR Plus y ESPN.

Copa de la Liga Argentina

Sarmiento vs. Defensa y Justicia: 05:00 p.m. (hora en Perú y 07:00 p.m. en Argentina) vía STAR Plus y AFA Play.

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors: 07:15 p.m. (hora en Perú y 09:15 p.m. en Argentina) vía STAR Plus y AFA Play.

Copa del Rey

Mallorca vs. Real Sociedad: 3:00 p.m. (hora en Perú y 09:00 p.m. en España) vía Movistar y DSports (DIRECTV).

Liga colombiana

Once Caldas vs. La Equidad: 06:10 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía RCN y Fanatiz.

Santa Fe vs. Bucaramanga: 08:20 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía RCN y Fanatiz.

Liga de Campeones CONCACAF

Comunicaciones FC vs. Monterrey: 05:10 p.m. (hora en México y 06:10 p.m. en Perú) vía STAR Plus.

Real Estelí FC vs. América: 10:00 p.m. (hora en México y 11:00 p.m. en Perú) vía STAR Plus.





