Puerto Cabello vs. Defensor Sporting se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 6 de febrero en la primera ronda de la Copa Libertadores 2024. El partido de ida, crucial para ambos equipos que aspiran a avanzar en la competición, está programado para el martes 6 de febrero, mientras que el de vuelta está programado para el martes 13. El choque comenzará a las 7:30 de la noche (horario de Perú, una hora más tarde en Venezuela y dos horas más tarde en Uruguay) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Puerto Cabello vs. Defensor Sporting por la Copa Libertadores. (Vídeo: X).





Puerto Cabello vs. Defensor Sporting: alineaciones probables

Puerto Cabello: C. Schiavone; K. Silva, C. Rivero, C. Moreno, F. Cobos; F. Bravo, Y. Congo; M, Covea, C. Cermeño, R. Rojas, Miku.

Defensor Sporting: Dawson; Cabrera, Couture, Barco, Barrios; Soria, Jorge Wunsch; Viudez, Prieto y Kusmanis.