¿Qué partidos se disputarán este miércoles 17 de enero de 2024? Vamos con la información. El balompié no se detiene en el mundo y este día no será la excepción para todos los aficionados. Para la dicha de ellos, varios torneos de Europa tendrán acción en una nueva jornada, siendo uno de los platos fuertes los choques por la Copa del Rey de España. A este certamen se suma el León vs. Tigres por la Liga MX, el clásico Nacional vs. Peñarol, y el amistoso River Plate vs. Monterrey, entre otros.

La Copa del Rey no se detiene. Por octavos de final, se enfrentarán el Valencia vs. Celta, en el estadio de Mestalla; Osasuna vs. Real Sociedad, en el estadio el Sadar; y el Girona vs. Rayo Vallecano, en el Municipal de Montivil. Siguiendo en territorio europeo, Blackpool se enfrentará al Nottingham Forest, por la FA Cup, en el Bloomfiel Road.

Nos trasladamos al continente americano. En México, el León chocará al Tigres UANL por la primera jornada del torneo Clausura de la Liga MXm eb el estadio León. En el caso de la Liga Expansión MX, Celaya recibirá al Club Atlético La Paz, en el estadio Miguel Aleman. En tanto, Cimarrones de Sonora visitará a Dorados.

En Brasil, el Campeonato Paranense nos brinda el Independiente vs. Cianorte, en el Municipal Cilmar Pedro Goergen. En territorio uruguayo, continúa la Serie de Río de la Plata con Vélez Sársfield vs. Belgrano y el clásico Nacional vs. Peñarol . Finalmente, River Plate vs. Monterrey chocarán en un amistoso en el Cotton Bowl Stadium de Dallas (Estados Unidos).

¿Qué partidos se juegan este miércoles 17 de enero?

Copa del Rey

Valencia vs. Celta: 2:00 p.m. (hora en Perú y 8:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y Movistar Plus.

Osasuna vs. Real Sociedad: 3:00 p.m. (hora en Perú y 9:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y Movistar Plus.

Girona vs. Rayo Vallecano: 3:30 p.m. (hora en Perú y 9:30 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y La 2 TVE, Teledeporte y RTVE Play.

FA Cup

Blackpool vs. Nottingham Forest: 2:45 p.m. (hora en Perú y 4:45 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Liga MX

León vs. Tigres: 8:00 p.m. (hora en Perú y 7:00 p.m. en México) vía Claro Sports, Pluto TV, Fanatiz, ViX Premium y FOX Sports.

Liga Expansión MX

Celaya vs. Atlético La Paz: 8:05 p.m. (hora en Perú y 7:05 p.m. en México) vía STAR Plus y ESPN 3.

Dorados vs. Cimarrones: 10:05 p.m. (hora en Perú y 9:05 p.m. en México) vía STAR Plus y ESPN 3.

Serie Río de la Plata

Vélez Sársfield vs. Belgrano: 5:30 p.m. (hora en Perú y 7:30 p.m. en Argentina y Uruguay) vía STAR Plus.

Nacional vs. Peñarol: 7:45 p.m. (hora en Perú y 9:45 p.m. en Argentina y Uruguay) vía STAR Plus.

Amistoso

River Plate vs. Monterrey: 8:00 p.m. (hora en Perú, 7:00 p.m en México y 10:00 p.m. en Argentina y Uruguay) vía STAR Plus.





